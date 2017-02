Eltern entdecken das Kita-Portal Immer öfter melden Eltern ihre Kinder gleich von zu Hause aus in Einrichtungen an. Plätze werden nicht blockiert.

Seit 1. Juni 2016 hat die Stadt 368 Vormerkungen, die nicht über das Elternportal kamen und 78 Vormerkungen über das Portal – Tendenz steigend. Nicht erfassbar sind die Zugriffe, die der ersten Recherche dienen, also ohne Anmeldung vorgenommen werden, weshalb die Stadt insgesamt von höheren Nutzerzahlen ausgeht. Am 1. Juli 2016 ist das Kitaportal Großenhain an den Start gegangen. Seither können sich Eltern von zu Hause über die Internetseite der Stadt zu allen Kindertagesstätten informieren, diese nach ihren Bedürfnissen auswählen und sich online vormerken lassen. Rund ein Viertel aller Eltern nimmt dieses Angebot bereits in Anspruch. Egal, ob ein Platz bei einer Kindertagespflegestelle, in einer Kita oder im Hort – das Portal vernetzt Rathaus, Betreuer sowie Familien.

Das Plus für die Eltern: Sie erfahren mit einem Klick, wo es freie Plätze gibt, welche pädagogischen Konzepte verfolgt werden oder wie geöffnet ist. Über ein Onlineformular melden sie ihre Betreuungswünsche bei den bevorzugten Einrichtungen an. Diese wiederum arbeiten mit kombinierten Wartelisten, die Mehrfachanmeldungen berücksichtigen. So werden keine Plätze blockiert, sondern können schnell weitervergeben werden. Das persönliche Gespräch steht den Eltern weiterhin offen.

