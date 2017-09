Eltern bekommen bei Kita-Streik Geld zurück

Nach der Streikwelle bei Kita-Erziehern 2015 hat der Stadtrat nun entschieden, dass Eltern bei erneuten Streiks Geld zurückbekommen, wenn ihr Kind nicht betreut wird. Allerdings gibt es keinen Anspruch auf weitere Zahlungen, wenn eine Ersatzbetreuung finanziert werden muss.

„Eltern werden zum Instrument des Streiks“, so Linke-Stadtrat Tilo Kießling. Bei Pilotenstreiks gebe es einen Anspruch auf einen alternativen Transport oder eine Unterbringung mit Verpflegung. „Es ist ein Eingriff in das Leben der Eltern, obwohl sie einen Rechtsanspruch auf Betreuung haben“, begründete Kießling. Deshalb entschied der Stadtrat, dass im Streikfall pro Tag fünf Prozent der Kita-Gebühren erstattet werden. Die Arbeitgeber – Stadt oder freie Träger – sparen ja auch das Gehalt der Erzieher. Bei fünf Tagen Streik müssten so für die etwa 22 650 Kinder rund 705 000 Euro erstattet werden. Gespart werden 1,2 Millionen Euro Personalkosten. Deshalb wollten SPD und Linke eine weitere Erstattung. Das wurde abgelehnt. (SZ/awe)

