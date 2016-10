Eltern begleiten Kinder zu Halloween Die bundesweiten Vorfälle mit Horrorclowns verunsichern Väter und Mütter in Gröditz. Jetzt werden sie aktiv.

Auch wegen der gegenwärtigen Clownserie begleiten Eltern ihre Kinder zu Halloween. © Symbolfoto/dpa

In Gröditz sorgen sich Eltern nach den bundesweiten Horrorclown-Vorfällen um die Sicherheit ihrer Kinder. Zwar ist aus der Röderstadt kein Clown-Fall bekannt. Jetzt steht aber Halloween an – ein Brauch, bei dem Kinder in Gruselkostüme schlüpfen und als Hexe, Vampir oder Zombie um die Häuser ziehen. Am Abend des 31. Oktober erbitten sie in der Nachbarschaft Süßigkeiten. Rücken die Anwohner nichts heraus, spielen die Kinder ihnen einen Streich. Der Brauch stammt aus den angelsächsischen Ländern und erfreut sich auch hierzulande großer Beliebtheit.

Da zuletzt mehrere Opfer der Horrorclown-Attacken zurückschlugen und in Berlin ein verkleideter Jugendlicher sogar mit einem Messer verletzt wurde, suchen Gröditzer Eltern nun untereinander Rat: „Was macht ihr zu Halloween?“, erkundigt sich eine Mutter im sozialen Netzwerk Facebook. „Lasst ihr eure Kinder zu Hause? Oder geht ihr mit ihnen? Schickt ihr sie trotzdem alleine los?“ Sie selbst werde ihre Kinder mit einer weiteren Mutti begleiten, schreibt sie.

Kostümierungen nicht gleichsetzen

Von der Dresdner Polizeidirektion heißt es, man verstehe die Sorge. Der Polizei sei indes daran gelegen, „dass die Aufregung um das Thema nicht noch mehr anwächst und Kinder verunsichert, für die Halloween immer ein besonderes Erlebnis ist“, so Marko Laske. Der Polizeisprecher erklärt weiter, die Polizei warne „deutlich davor, die Horror-Clowns mit Kostümierungen zu Halloween gleichzusetzen“. Besondere Maßnahmen an Halloween, etwa eine verstärkte Präsenz von Streifen im öffentlichen Raum, plane die Polizei zwar nicht. Die Streifenbeamten seien aber wegen des Clown-Phänomens „sensibilisiert“, heißt es von der Polizeidirektion.

In Gröditz wollen viele Eltern selbst zu Halloween auf ihre Kinder aufpassen. Auf die Frage in der Facebook-Gruppe antworten mehrere Eltern, dass ihre Sprösslinge am letzten Oktoberabend zwar um die Häuser ziehen werden – allerdings in Begleitung. „Wir gehen zusammen.“

Die Sicherheit der Gröditzer Kinder war schon vorm Aufkommen der Horrorclowns und Halloween ein verstärkt diskutiertes Thema. Eine Elterninitiative hatte sich gegründet, um sich vor allem für mehr Sicherheit auf dem Schulweg starkzumachen. Anlass gab, dass Kinder von Alkoholtrinkern nahe der Fröbelstraße angesprochen worden sein sollen. Weil sie sich unwohl fühlten, wichen sie von dem vergleichsweise verkehrssicheren Schulweg ab. Nach dem Bekanntwerden des Problems hat sich der Gröditzer Verkehrswächter Siegfried Janetzki die Sache angeschaut. Er sagt, er habe mit den Trinkenden gesprochen. Die hätten zurückgewiesen, jemals irgendwen belästigt zu haben.

