Elstra nimmt Aufschub in Anspruch

Es ist ein Bürokratie-Monster, mit dem sich viele Städte und Gemeinden derzeit gerade beschäftigen: Ab kommendem Jahr greift eine Neuerung im Umsatzsteuergesetz. Das heißt, die Kommunen müssen künftig für alle Leistungen Umsatzsteuer abführen, die auch ein privates Unternehmen erledigen könnte.

Bislang waren Städte und Gemeinden in der Regel von der Umsatzsteuer befreit. Dagegen legte die EU ihr Veto ein, dass dies eine Wettbewerbsverzerrung und die Benachteiligung von Privatunternehmern zur Folge hätte. Deshalb muss in den Rathäusern jetzt neu gerechnet werden. Es geht um die Frage: Wann muss die Kommune zusätzliche Steuern erheben?

Nach dem neuen Gesetz wären künftig alle Dienstleistungen der Stadt – beispielsweise von der Vermietung des Saales im Schwarzen Ross über die Ausstellung von Urkunden oder die Erteilung von Auskünften bis hin zu bestimmten Einsätzen der Feuerwehr – umsatzsteuerpflichtig. Überall, außer bei hoheitlichen Aufgaben, muss künftig Umsatzsteuer erhoben werden.

Doch das Gesetz bietet eine Galgenfrist, die Elstra nutzen will. Der Stadtrat hat auf seiner jüngsten Sitzung beschlossen, sich bis Ende 2020 von der Umsatzsteuererhebung befreien zu lassen. Denn die ganze Geschichte sei enorm kompliziert. Das Problem sei die Abgrenzung der Aufgabenbereiche – was ist hoheitlich und was nicht, erklärte Kämmerer Mario Schäfer den Stadträten. Bei diesem Thema gebe es viele Fragen, die noch geklärt werden müssen.“

Eben weil es noch so viele Unklarheiten gibt, hat der Gesetzgeber besagte Übergangsfrist eingeräumt. „Bis 31. Dezember 2020 kann die bisherige Rechtslage beibehalten werden. Ab 2021 ist die Neuregelung dann verpflichtend anzuwenden“, so der Elstraer Kämmerer. Dann müssen die Städte und Gemeinden die Umsatzsteuer ausweisen und an das Finanzamt abführen. Schließlich nehme die Verwaltung an vielen Stellen Geld ein. Davon möchte der Fiskus künftig profitieren. Das heißt, Leistungen könnten künftig teurer werden.

Denn Kommunen bleiben am Ende nur zwei Möglichkeiten. Entweder sie geben den durch die Umsatzsteuer höheren Preis weiter oder sie zahlen am Ende drauf – was angesichts notorisch klammer Stadt- und Gemeindekassen wohl eher unwahrscheinlich ist. Nichtsdestotrotz bietet das neue Gesetz auch einen Vorteil. Wer Umsatzsteuern zahlt, hat auch die Möglichkeit, die sogenannte Vorsteuer geltend zu machen. Das heißt bei großen Investitionen, die Elstra beispielsweise in einem der umsatzsteuerrelevanten Bereiche tätigen würde, könnte sich die Stadt einen Teil der Investitionskosten vom Finanzamt erstatten lassen. Der Nachteil des Ganzen ist der bürokratische Aufwand. Auch deshalb entschied sich Elstra zunächst für den Aufschub. Fakt ist aber schon jetzt eins: Spätestens ab 2021 rollt eine zusätzliche Lawine Arbeit auf die Verwaltung zu.

