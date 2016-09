Elstra drängt auf Parkflächen Die Stadt freut sich über neue Arbeitsplätze bei der Firma Linde und Wiemann. Doch da gibt es auch ein Problem.

Die Firma Linde + Wiemann baut in Rauschwitz eine neue Produktionshalle. © Matthias Schumann

Die neue Produktionshalle der Rauschwitzer Firma Linde + Wiemann hat bereits Konturen angenommen. Das Stahlgerippe des gut 12 000 Quadratmeter großen neuen Gebäudes steht bereits. Ende des Jahres soll der Hallenbau weitgehend fertig sein. Doch weil sich inzwischen Planänderungen und -anpassungen ergaben, beispielsweise nicht vier, sondern erst einmal zwei Pressen aufgestellt werden sollen, reichte der Autozulieferer eine sogenannte Tektur – also Überarbeitung der Bauplanung ein.

Zu diesem Änderungsantrag sollte die Stadt bis zum 14. September Stellung nehmen. Dazu gab es in der jüngsten Stadtratssitzung Diskussionen. Denn in den Plänen fand man nichts, was darauf hindeutet, dass die Firma beabsichtige, in ausreichender Zahl Parkplätze für das gesamte Werk zu schaffen. Und die werden dringend benötigt, darauf wies der Rauschwitzer Ortsvorsteher und Stadtrat Andreas Petzold hin. Sowohl für Pkw als auch für Lkw. Denn momentan würde meist durch Lkw-Fahrer wild im Gewerbegebiet geparkt. Und dort auch Müll und anderes entsorgt.

In der ersten und zweiten Ausbaustufe habe die Firma „Parkflächen wegrationalisiert“, so der Ortsvorsteher. Die, so versprach die Firma, würden in der dritten Ausbaustufe wieder eingerichtet. Nun sei es so weit, doch in den Plänen seien keine zusätzlichen Parkflächen zu finden, erklärte auch Bürgermeister Frank Wachholz. Deshalb betonte die Stadt in ihrer Stellungnahme, dass man die Schaffung selbiger gern berücksichtigt hätte.

Gemeinsam mit dem Ortsvorsteher habe er dazu vor etwa zwei Monaten schon mit dem neuen Werksleiter Frank Berthold gesprochen. Denn wahrscheinlich wisse er nichts von früheren Versprechen. Der Werksleiter habe Entgegenkommen signalisiert. Doch in den Planungsunterlagen würden die Parkmöglichkeiten im benötigten Umfang nach wie vor fehlen. Obwohl Platz dafür da wäre.

Weil die Stadt weiterhin an einem guten Verhältnis mit der Firma interessiert ist, gab es gestern ein weiteres Gespräch mit dem Werksleiter, so Frank Wachholz. Denn er habe den Eindruck, dass Frank Berthold sehr kooperativ ist. „Ich wollte auch nicht, dass die Firma zuerst über das Amt von unserer Stellungnahme erfährt.“ Trotzdem halte die Verwaltung an der Schaffung von Parkplätzen fest. Sie appelliert zudem an die Firma, auf ihrem Gelände sanitäre Anlagen für Fahrer vorzuhalten. Denn es komme immer wieder mal vor, dass Anlieferer vor Ort pausieren müssen, weil die Fahrzeit sonst überschritten wird. Es sei durchaus im Interesse des Unternehmens, Dusche und Toilette bereitzustellen. „Das hat auch was mit Ruf und Attraktivität der Firma zu tun.“

