Elsass in der Neustadt Im Ausgehviertel hat ein weiteres französisches Lokal eröffnet. Damit erfüllt sich der Besitzer einen 14 Jahre alten Traum.

Jan Herrmann serviert in der neuen Flammerie nun Flammkuchen. © René Meinig

Seine Leidenschaft für frischen Flammkuchen entdeckte Jan Herrmann bei einer Reise 2003 – natürlich im Elsass. „Mit einem Bekannten bin ich damals auf seinem Hausboot durch die Kanäle dort gefahren“, sagt der 47-jährige Dresdner. An jeder Ecke habe es Wein und Flammkuchen gegeben. Zurück in Dresden merkte der Gastronom, dass das Angebot in der Landeshauptstadt eher spärlich war. Der Traum von der eigenen Flammerie war geboren und wurde vor Kurzem auf der Görlitzer Straße wahr – 14 Jahre nach der Reise.

Denn zunächst warteten andere Aufgaben. „Zuerst hatte ich die Studio Bar nebenan“, sagt Herrmann. In den Räumen der Flammerie war zunächst nur deren Küche untergebracht. Der Traum vom eigenen Flammkuchen geriet vorerst ins Hintertreffen. „Irgendwann haben wir dann einen Tresen in den Raum gestellt und die Burger aus der Studio Bar dort auch zum Mitnehmen angeboten“, sagt er.

So wurde das Burgerrestaurant Kochbox geboren. Aber der Andrang sei für den kleinen Raum zu groß gewesen. Besonders am Wochenende hätten sich nachts lange Schlangen gebildet. „Als dann gegenüber ein Laden frei wurde, habe ich mich für eine Erweiterung entschieden“, sagt er. Die Kochbox zog um und in der heutigen Flammerie wurde wieder nur für die Studio Bar gekocht. Der damit frei gewordene Platz eröffnete neue Chancen für Herrmanns alten Traum. „Ich habe die Eröffnung einer Flammerie nie vergessen“, sagt er.

Und so wagte er es noch einmal, das kleine Ladenlokal wiederzubeleben. Bevor es losgehen konnte, stand aber noch ein Totalumbau an. Von der Idee bis zur Eröffnung sei noch ein Jahr vergangen. „Alle Zuleitungen und Böden mussten neu gelegt und der Raum anders eingerichtet werden“, sagt er. Dort stehen nun ein riesiger Flammkuchen-Ofen und zwei Tische mit Barhockern. Zwei Mitarbeiter wurden eingestellt. Die bereiten hinter dem Tresen die Flammkuchen zu – auch für die Studio Bar.

Über 500 Franzosen leben derzeit in Dresden. Neben dem Café émoi, der Creperie La Galette und anderen französischen Bistros und Cafés ist für sie – und natürlich auch alle frankophilen Dresdner – ein Stück französischer Lebensart mehr in die Neustadt eingezogen. Und auch Flammkuchen hat es schon mal gegeben: im Gelbfüßler auf der Alaunstraße, der allerdings vor einigen Jahren schloss. (mit SZ/sag)

