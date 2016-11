ELO-Klänge im Stadthallengarten Das Open-Air 2017 soll größer werden. Regionale Bands und Klassiker stehen auf der Bühne.

Für das Open Air 2017 im Stadthallengarten wurden auch Phil Bates und seine Band gebucht. Sie performen die Stücke des Electric Light Orchestra. © Borila Entertainment

Es soll das Open Air schlechthin werden. Das verspricht zumindest Andreas Christian de Morales Roque, Geschäftsführer des Görlitzer Stadtbild-Verlags. „Zur Legende der Stadthalle benötigt es auch eine Legende im Stadthallengarten“, sagt er. Entsprechend dieses Vorsatzes wurden die Bands für das Ereignis ausgewählt. Der Höhepunkt des Festivals am 11. und 12. August kommenden Jahres wird Phil Bates und Band mit dem Sound des Electric Light Orchestras. Die Briten verbinden klassische Streicher mit experimenteller Studiotechnik. Es kommen außerdem die bekannteste Regionalband Jenix, die Rolling Stones Tribute Band Starfucker und Tino Standhaft. Er wird zwei Stunden lang den Rock‘n‘Roll feiern.

Auch größentechnisch soll sich das Open Air steigern. Dafür ist nicht nur eine größere Bühne geplant. Stattdessen soll es auch noch mehr zu sehen geben, als die bunt angestrahlte Stadthalle. Dafür stellt der Eventservice Germany eine große LED-Wand auf. In die Bands selbst wurde mehr investiert. „Für 2017 ist das Dreifache des diesjährigen Budgets eingeplant“, sagt de Morales Roque. Damit musste auch der Ticketpreis angepasst werden. Dieser sei aber an Görlitzer Verhältnisse orientiert. Bei dem Open Air im Stadthallengarten geht es längst nicht nur um das Musikevent an sich. „Wir wollen zeigen, dass die Stadthalle belebt werden könnte“, sagt de Morales Roque. Denn sie bedeutet den Görlitzern nach wie vor viel. Er habe schon ältere Menschen mit Tränen in den Augen gesehen. „So kennen sie ihren Stadthallengarten von früher.“ Dennoch sieht er das Open Air noch als steigerungsfähig an. Vor allem der erste Versuch 2015 lief nicht wie erwartet. Aber es ist ein Wandel da. De Morales Roque sagt, er sei zufrieden mit 2016 und vor allem bei den Abba-Songs war die Tanzfläche voll. Doch für ihn ist noch mehr drin. „Die Leute haben den Stadthallengarten als neue Location wiederentdeckt.“

Da könnte es im Sommer 2017 richtig voll werden. Das Platzkontingent ist beschränkt. Es soll maximal 1000 Besucher geben und selbst da wird es laut de Morales Roque bereits eng. Er rät: „Wer kommen will, sollte möglichst früh Tickets kaufen.“ Der Vorverkauf beginnt passenderweise am Nikolaustag. Da wurde gleich eine Weihnachtsaktion daraus gemacht, um sich schon unter dem Weihnachtsbaum auf den Sommer zu freuen.

Weihnachtsaktion 6.12.2016-31.01.2017: Freitag 22 Euro, Samstag 33 Euro, Wochenende 44 Euro

