Elmar Goldzahn geht mit Kindern auf Schatzsuche In einer Truhe sind nicht nur Lebensweisheiten, sondern auch Popcorn versteckt. Das wird fürs Kino benötigt.

Drei Kirchgemeinden haben die Kinderbibeltage in Wendishain organisiert. Das Anspiel übernahmen Silvana Ebel-Ochocki, Klara Zschaage und Bettina Horn. © André Braun

Musik und Gesang tönen durch den Saal der Pfarrscheune in Wendishain. Kantor Michael Fromm aus Hartha spielt auf dem Keyboard das Lied „Komm mit, komm mit, wir suchen einen Schatz.“ Begeistert singen Jona, Lea, Anna-Maria und die anderen Kinder, die zu den Kinderbibeltagen gekommen sind, mit. „Etwa 25 Mädchen und Jungen nehmen daran teil“, sagt Silvana Elbel-Ochocki. Sie ist Gemeindepädagogin in Zschoppach. Die Teilnehmer sind Kinder der ersten bis sechsten Klassen. Sie kommen aus drei Gemeinden: Zschoppach, Leisnig und der Region Hartha. Das Thema ist in diesem Jahr: „Kommt mit, kommt mit, wir suchen einen Schatz“.

Es gibt einen Schatzsucher namens Elmar Goldzahn. Er sucht einen Lebensschatz. Deshalb ist er im Gespräch mit Frau Wirbelgierig, die andere Ansichten hat als er. Dazu kommt Martin Luther. Der erzählt, dass die wahren Schätze nichts mit Gold und Edelsteinen zu tun haben, sondern dass auch Freunde und Familie Schätze sind. Am zweiten Tag der Kinderbibeltage geht es um Gott, an den sich jeder wenden kann, auch wenn er Fehler gemacht hat. „Das ist auch ein Schatz“, meint Silvana Elbel-Ochocki. Dazu gibt es einen Film und ein Geländespiel. Beim Spiel wird eine Schatztruhe gesucht. In der finden die Kinder einen Spiegel. In dem sehen sie sich. Dadurch sollen sie erkennen, dass auch sie ein Schatz sind. In der Schatztruhe ist auch Popcorn fürs Kino versteckt. „Der Schatz wandelt sich immer wieder“, erklärt die Gemeindepädagogin. Des Weiteren werden Lieder eingeübt, die die Kinder am Sonntag im Gottesdienst singen. Den Abschluss der Kinderbibeltage bildet ein Familienbrunch nach dem Sonntagsgottesdienst.

„Das Thema der Kinderbibeltage hat sich die Gemeinde im Team ausgedacht“, so Elbel-Ochocki. Wegen des Lutherjahres sei Martin Luther eingebunden worden. In diesem Jahr gibt es die Veranstaltung das dritte Mal. Die Gemeinden haben vor, es jedes Jahr zu veranstalten.

Der siebenjährigen Jana Willig aus Gersdorf gefällt es zu den Kinderbibeltagen. Sie ist das erste Mal dabei. Besonders die Schatzsuche hat es ihr angetan. Lea Magdalena Elbel aus Mahlis ist acht Jahre alt. „Mir gefällt alles, was wir hier machen“, verrät sie. Ganz anders sieht das ihr elfjähriger Bruder Aaron. „Mir gefällt es nicht“, sagt er. „Ich finde es langweilig.“

