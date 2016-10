ELG-Radweg bekommt Beleuchtung Der Lückenschluss am Röderneugraben soll 138 500 Euro kosten. Gebaut wird aber nur, wenn es Förderung dafür gibt.

Auf 83 Metern wird der Lückenschluss des Radweges am Röderneugraben voraussichtlich 2017 gebaut. Das hat der Technische Ausschuss des Stadtrates nun beschlossen. Und damit auch die Kosten in Höhe von 138 500 Euro. Ein Großteil davon könnte über Fördermittel abgedeckt werden. Dass sie 2017 fließen, ist aber nicht ganz sicher. „Wir bauen nur mit Förderung, ohne Geld fangen wir nicht an, denn das Risiko liegt bei uns“, so Stadtbaudirektor Tilo Hönicke. Die Auszahlung könnte bis 2018 auf sich warten lassen.

Trotzdem will das Rathaus einen Antrag auf vorzeitigen Baubeginn stellen. Der Weg soll ebenso der Verbesserung des Hochwasserschutzes auf dem Deich des Röderneugrabens dienen. Er soll künftig von Fahrzeugen befahren werden können. Voraussetzung ist ein grundhafter Ausbau. Der Durchlass am Wiesengraben, den der Weg kreuzt, soll gleich mit erneuert werden, weil er bauliche Defizite aufweist. Die Wegbreite wird 2,50 Meter betragen. Außerdem sollen drei Leuchten aufgestellt werden. Geplanter Baubeginn: Mitte Mai.

