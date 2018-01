Elfjährige spielt die Gegnerinnen meist schwindelig Lena Körner ist ein Riesentalent. In ihrer Altersklasse ist die Schülerin aus Ringenhain die beste Spielerin in Ostsachsen.

Klein, aber oho! Was Lena Körner vom TTC Neukirch schon so alles gewonnen hat, das kann sich wirklich sehen lassen. Hier präsentiert sie in der heimischen Trainingshalle ihre Sammlung von Pokalen, Medaillen und Urkunden. © privat

Tischtennis. Wovon andere ein Leben lang nur träumen können, davon hat die elfjährige Lena Körner schon jetzt reichlich zu Hause stehen: Pokale und Medaillen für sportliche Erfolge. Vor etwas mehr als vier Jahren begann die gebürtige Ebersbacherin mit dem Tischtennissport. Der Grund war naheliegend: Sowohl Papa Ralf als auch ihre beiden 15-jährigen Zwillingsbrüder Felix und Moritz lieben den schnellen Sport mit dem Zelluloid-Ball. Und ihre zwei Jahre ältere Schwester Mara ist natürlich auch an der Tischtennisplatte aktiv.

„Vorher hat Lena keine anderen Sportarten betrieben“, erinnert sich Ralf Körner an die sportlichen Anfänge seiner jüngsten Tochter. Gespielt wurde damals zuhause in der Ringenhainer Garage von Familie Körner – und zwar so lange, wie es Zeit und Spaß erlaubten. Damals muss das junge Mädchen so richtig vom „Tischtennis-Virus“ infiziert worden sein. Denn inzwischen misst sich Lena, die für den TTC Neukirch aktiv ist, sogar schon in Punktspielen der Frauen-Landesliga mit viel älteren und erfahreneren Konkurrentinnen.

Stephan Albert, der Geschäftsführer des TTC Neukirch, ist von seiner Nachwuchsspielerin auch begeistert. Er sagt: „Sie kann mit ihrem Talent und Ehrgeiz sogar in der Altersklasse bis 18 Jahre mithalten. Und sie hat schon bei den Frauen in der Landesliga mitgespielt. Lena ist ein wirklich bemerkenswertes Nachwuchstalent.“ Dabei ist das junge Mädel gerade einmal knapp 1,50 Meter groß. Die richtige Reichweite mit den Armen fehlt ihr also auch noch – und dennoch ist die B-Schülerin schon jetzt so außergewöhnlich gut.

Lena Körner besucht inzwischen die fünfte Klasse des Kantgymnasiums in Wilthen. Ihre Lieblingsfächer? „Das sind Mathe und Kunst“, lächelt Lena, die neben Tischtennis auch noch „Klavierspielen und Zeichnen“ ganz oben auf ihrer Hobbyliste aufzählt. Kein Trost für die Konkurrenz. Denn die Elfjährige gewann 2017 bei den Kreismeisterschaften vier Titel. Beide Einzel-Goldmedaillen bei den Schülerinnen A und B – und selbiges auch noch im Doppel.

Dreimal Gold auf Bezirksebene





Im Bezirk Ostsachsen gab es im Vorjahr sechs Podestplätze für die TTC-Spielerin, darunter die beiden Titel im Einzel der B-Schülerinnen und den Doppelerfolg bei den Schülerinnen A an der Seite ihrer Vereinskameradin Thea Müller. „Es wäre schön, wenn Sie ihre Leistung mit einem Artikel in der SZ würdigen würden“, schrieb Stephan Albert an den Lokalsport der Sächsischen Zeitung. „Tischtennis zählt zu den Randsportarten in allen Medien. Die Berichterstattung ist entsprechend spärlich.“ Aber eben nicht immer, wie dieser Artikel beweist. Es ist einfach nur ein bisschen Engagement und gute Zuarbeit gefragt – dann klappt das schon.

Papa Ralf Körner, der ja selbst gern an der Tischtennisplatte einen schnellen Ball spielt, weist natürlich auch gern noch auf weitere schöne Erfolge seiner Jüngsten hin. „Sie hat 2015/16 Platz zwei und drei bei den Sachsenmeisterschaften ihrer Altersklasse belegt. 2017 ist sie leider unglücklich im Viertelfinale ausgeschieden. Dafür ist sie Zweite und Dritte bei den sächsischen Landesranglistenturnieren geworden.“

Und was hat Lena Körner für sportliche Träume in diesem Jahr? „Ich möchte auf Kreis- und Bezirksebene wieder einige Titel holen. Und auf Sachsenebene bei einem der drei großen Turniere unter die ersten Drei kommen. Außerdem möchte ich weiter bei den Punktspielen der Frauen Erfahrungen sammeln und dort den ersten Satz oder sogar ein Spiel gewinnen.“

An einem Satzgewinn war Lena am 19. November 2017 im Heimspiel gegen Brita Koopmann von der HSG Mittweida schon ganz nah dran. Damals ging der erste Durchgang zwar mit 1:11 verloren – aber die Sätze zwei und drei verlor die Neukircherin nur ganz knapp mit 9:11 und 10:12. Die TTC-Frauen siegten am Ende mit 8:1.

Falls irgendwann mal Zeit ist für ein gutes Buch, dann schmökert die Elfjährige gerne in ihrer Lieblingslektüre: „Shadow falls camp“. Wem das nichts sagt, hier die deutsche Variante der Veröffentlichung: „Geboren um Mitternacht“. Auf über 500 Seiten lernen hier Werwölfe, Vampire, Hexen, Feen und Gestaltwandler, mit ihren übernatürlichen Kräften umzugehen. Die Hauptfigur Kylie, deren Mutter sie in dieses Sommercamp geschickt hat, weiß allerdings nicht, welche besondere Fähigkeiten sie überhaupt haben soll.

Ganz im Gegenteil zu Lena Körner. Die weiß auf jeden Fall, wie sie ihre Gegnerinnen an der Tischtennisplatte schwindelig spielt. Wenig überraschend ist die Vorliebe der Ringenhainerin für Klaviermusik. Schließlich langt sie gerne selbst in die Tasten. „Ansonsten höre ich auch gerne mal Musik von Abba“, erzählt das junge Mädchen. Und im Sommer, „da würde ich gerne mal wieder nach Griechenland fliegen mit meiner Familie“, sagt Lena.

