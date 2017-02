Elferräte marschieren wieder Der Karneval hat das Rödertal im Griff. Die Funkengarden tanzen und Geister treiben ihr Unwesen.

Die Lomnitzer Funkengarde gestaltete den Auftakt der fünften Jahreszeit in Lomnitz mit großartigen Tanzeinlagen. Das Lomnitzer Programm wurde mit sehr viel Beifall bedacht.

Drei Grad Minus zeigt das Thermometer an. Viele Ottendorfer sind am Sonnabend in ihren Ortsteil Medingen unterwegs. Hier geht’s nämlich heiß her. Die zweite Veranstaltung des „Ottendorfer Carnevals Clubs“ ist im Gange. König Karneval hat das Ottendorfer Land fest im Griff. Der Abend ist ausverkauft! Der Kult-Saal war brechend voll. Prinzessin Susanne die I. und Prinz Thomas der I. haben in diesem Jahr das Zepter übernommen. „Antike Helden stehn bereit, beim OCC zur Faschingszeit“ so lautet das diesjährige Motto. Gleich zu Beginn hatte Hans-Uwe Blaszczyk der Präsident des OCC eine gute Nachricht: Für den 18. Februar z. B. gibt es noch Eintrittskarten: Für ein großartiges Programm, es lohnt sich wirklich, dabei zu sein. Hier kommt das Zwerchfell nicht zur Ruhe. Asterix und Obelix haben nach einem heftigen Schluck Druidentrank die Zeitebenen vertauscht. Statt im Römerlager landen sie mitten im Ottendorfer Land des Jahres 2017: „Hier ist es cool, hier bleiben wir“, heißt es. Sie müssen jede Menge Abenteuer bestehen und für die Zuschauer gibt es viel zu lachen.

Wenig später beginnt im Lomnitzer Volksheim die erste Veranstaltung. Hier regieren Sarah die I. und Alex der I. „Geister schreien, Monster lachen, der LCC lässt’s wieder krachen“, lautet das Motto der aktuellen Saison. Und was Lomnitzer da auf die Bühne des Volksheimes stellen ist wieder großartig. Wieder haben sie ein sehenswertes Video gedreht und dabei ein altes Märchen ins Hier und Heute versetzt. Für den Drehtag sind sie in ein verwunschenes Gruselschloss nach Tschechien gefahren. Nur dort konnten sie ihre spannende Filmhandlung umsetzen. Durch ein Missgeschick sind böse Geister freigekommen. Siebenhundert Jahre sollen die aus Lomnitz verbannt gewesen sein. Im Film kehrt nun das Böse nach Lomnitz zurück. Und wenig später sind zwei Gerippe auf der Balkonbrüstung des Wachauer Schlosses zu sehen. Am hellen Tage! Vor dem Gemeindeamt haben sie ihr Unwesen auch schon getrieben.

Auch in diesem Jahr spielt sich Bürgermeister Veit Künzelmann selbst. Entschlossen greift er diesmal nach der Ortschronik. Rasch wird ihm klar: Die Polizei wird hier nicht helfen können und auch ein Nato- Einsatz bliebe chancenlos. Die Rettung kann nur von wackeren „Lumzer Recken“ kommen. Zum Glück lassen die sich nicht lange betteln ... Ein vielfältiges Programm ist zu sehen, bei dem kein Auge trocken bleibt. Und auch in Arnsdorf tobte am Sonnabend die Narrenzeit. Die Freitagnacht hatte im Zeichen des Schlagers gestanden. Kevin Muschinski das angesagteste Andreas-Gabalier-Double war zu Gast. Zusammen mit Schlagerstern Anthony verzauberte er das Publikum. Sonnabend ging es dann um die karnevalistische Eigenleistung. Und die ist wieder großartig. Kein Wunder. Das Motto der 44. Karnevalssaison lautet nämlich: „Welcome to the KCA Vegas Arnsdorf“. Der Karneval hat das Rödertal im Griff.

