Elf Straßen werden umbenannt Nach der Gemeindefusion im Rödertal sollen doppelte Straßennamen verschwinden.

In Großröhrsdorf sollen Straßen umbenannt werden. © Reiner Hanke

Seit Januar sind Großröhrsdorf und Bretnig-Hauswalde eine Stadt. Nun soll die Kommune auch bei den Straßennamen zusammenwachsen. Noch doppeln sich etliche Namen. Da kann der Postbote schnell durcheinander kommen. Auch sei ein Risiko vorhanden, dass bei Feuerwehreinsätzen oder beim Rettungsdienst etwas schief laufen könnte. Nicht auszudenken, welche Folgen das haben könnte.

Dennoch waren Umbenennungen durchaus umstritten. Letztlich ging der Stadtrat auf Nummer sicher und fasste den Beschluss, doppelte Namen zu ändern, um Klarheit zu schaffen. Die Straßen stehen nun fest – es sind elf. Bei der Entscheidung für oder gegen eine Umbenennung bei den Doppelten war für die Stadt auch ausschlaggebend, wie viele Anwohner an einer Straße betroffen wären.

Den Namen sollte immer die Straße wechseln, an der weniger Bürger und Unternehmen berührt sind, um die Beeinträchtigungen gering zu halten. In die Suche nach den neuen Namen will die Stadt nun möglichst viele Anwohner einbeziehen. Der Stadtrat und die Ortschaftsräte haben sich bereits ihre Gedanken gemacht und stellen ihre Vorschläge zur Diskussion.

Die von der Straßenumbenennung betroffenen Bürger können ihre Meinung bis 10. November der Stadtverwaltung mitteilen und erläutern: Ob sie dem Vorschlag zustimmen, ihn ablehnen oder eigene Namensvorschläge unterbreiten möchten.Der Stadtrat wird die Vorschläge anschließend beraten. Im November oder Dezember soll der Rat über die Namen entscheiden. Folgende Straßen werden umbenannt: Bischofswerdaer Straße (Stadtgebiet) in Große-Röder-Straße oder alternativ Max-Rentzsch-Straße oder Bürgermeister-Rentzsch-Straße; Kirchstraße (Stadtgebiet) in Zum Kirchberg; Kirchweg (Stadtgebiet) und An der Stadtkirche; Weststraße (Stadtgebiet) in Carl-Gottlob-Boden-Straße; Feldstraße (Stadtgebiet) in Wiesenblick; Nordstraße (Bretnig-Hauswalde) in Ahornstraße; Südstraße (Bretnig-Hauswalde) in Ehregottstraße; Bischofswerdaer Straße 3/ 5/ 5a/ 5b/ 5c (Bretnig-Hauswalde) in Jakobsweg; Großröhrsdorfer Straße (Bretnig-Hauswalde) in Gewerbering Süd; Pulsnitzer Straße (Bretnig-Hauswalde) in Zur Aue; Querstraße (Kleinröhrsdorf) in Kranichstraße. (szo)

