Elf Rassehunde an Bord

Transporter entwendet Ottendorf-Okrilla. Am Wochenende wurde in Ottendorf-Okrilla ein schwarzer Renault Traffic gestohlen. Der ein Jahr alte Transporter mit den polnischen Kennzeichen ZKL063KV stand an der Radeburger Straße. Der Wert des Fahrzeugs wurde auf etwa 30000 Euro geschätzt. Die Soko Kfz ermittelt. Nach dem Renault wird international gefahndet.

Strafe bezahlt Uhyst. Bei einer Kontrolle auf der A-4-Parkplatz der Autobahnkirche in Uhyst einen polnischen Autofahrer erwischt, gegen den ein Strafbefehl vorlag. Der 40-Jährige war wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis zu einer Geldstrafe verurteilt worden, hatte sie aber noch nicht bezahlt. Auch bei der Kontrolle am Sonntagabend in Uhyst hatte er nicht genug Bargeld dabei. Allerdings konnte ein Bekannter das Geld einzahlen – auf einem Erfurter Polizeirevier. Damit bewahrte er seinen Freunde vor dem Gefängnis. Dort hätte er ansonsten eine Ersatzfreiheitsstrafe von 30 Tagen absitzen müssen. So konnte der polnische Fahrer seine Reise fortsetzen.

Opel Vivaro gestohlen Frankenthal. Ein grauer Opel Vivaro ist in der Nacht zum Montag in Frankenthal entwendet worden. Der sechs Jahre alte Transporter mit den Kennzeichen BZ JK 1012 stand an der Hauptstraße. Der Eigentümer bezifferte den Zeitwert des Wagens mit rund 12000 Euro. Die Soko Kfz ermittelt. Nach dem Fahrzeug wird international gefahndet.

Kind angegriffen Kamenz. Am Sonnabendnachmittag soll es in Kamenz Am Damm zu einer Körperverletzung gekommen sein. Ein bislang unbekannter Mann soll einen auf der Wiese spielenden Neunjährigen aufgefordert haben, ihm zu folgen. Als das Kind ablehnte, wurde es von dem Mann offenbar geschlagen. Die Polizei wurde am späten Nachmittag über den Sachverhalt informiert. Bei dem Jungen konnten augenscheinlich keine Verletzungen festgestellt werden. Die Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen. Zeugenhinweise an das Polizeirevier Kamenz, Telefon 03578 352-0.

Gegen Baum geprallt Koitzsch. Am Sonntagabend gab es zwischen den Neukircher Ortsteilen Koitzsch und Weißbach einen Unfall. Eine 36-Jährige war mit ihrem VW in einer Rechtskurve nach links abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Die Fahrerin blieb unverletzt. Bei der Unfallaufnahme roch die Frau nach Alkohol. Der Test brachte ein Ergebnis von umgerechnet 2,32 Promille. Die Polizisten ordneten eine Blutentnahme an und stellten den Führerschein sicher. Der VW wurde abgeschleppt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen.

Betrunken am Steuer Cunewalde. Eine Polizeistreife hat am Sonntagabend einen VW auf der Oberlausitzer Straße im Ortsteil Weigsdorf-Köblitz kontrolliert. Ein Alkoholtest bei dem 47-jährigen Fahrer ergab umgerechnet 1,32 Promille. Die Beamten begleiteten den Mann zur Blutentnahme, stellen seinen Führerschein sicher und leiteten ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr ein. Die Staatsanwaltschaft wird sich mit dem Fall befassen. (ts)

Auto übersehen Radeberg. Ein Unfall ereignete sich am Sonntagmittag in Radeberg. Ein 79-Jähriger hielt mit seinem Renault Clio kurz in einer Bushaltestelle auf der Christoph-Seydel-Straße, um sich zu orientieren. Als er wieder losfuhr und sich in den Verkehr einordnete, übersah der Senior offenbar einen herannahenden Kia. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß, bei dem ein geschätzter Schaden von 8000 Euro entstand. Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit. Die 61-jährige Kia-Fahrerin zog sich leichte Verletzungen zu.