Elf neue Parkplätze für die Altstadt Bis zum Bau eines neuen Parkhauses wird noch viel Zeit vergehen. Stattdessen erfüllt die Stadt jetzt kleinere Wünsche.

Auf dem sogenannten Jakob-Böhme-Platz am Rand der Altstadt hat die Stadt vor wenigen Tagen mit Warnbaken und Markierungen sechs neue Bewohnerparkplätze geschaffen. Fünf davon sind auf diesem Foto belegt, nur links außen ist einer frei. © nikolaischmidt.de

Wählt Thälmann! Vor diesem Schriftzug am sogenannten Jakob-Böhme-Platz durften bisher 22 Anliegerautos in zwei Reihen parken. Seit wenigen Tagen ist eine kurze dritte Reihe mit Platz für weitere sechs Autos hinzu gekommen. Die Stadtverwaltung hat auf dem schwarzen Pflaster Markierungen aufgemalt und auf jeder Seite eine rot-weiße Barnbake errichtet.

„Wir haben damit auf einen Vorschlag von Bürgern reagiert“, sagt der städtische Verkehrsplaner Jens Kunstmann. Ein weiterer Stellplatz entstand nach Hinweisen an der Nikolaistraße, vier am unteren Ende der Jüdenstraße. In den beiden Fällen hat die Stadt die kleinen weißen Dreiecke, die zur Markierung der Stellplätze auf den Bordsteinen aufgemalt sind, verändert.

Dass all das nur kleine Schritte sind, um die großen Parkplatz-Probleme im Görlitzer Zentrum lösen zu können, ist auch Kunstmann klar. Tatsächlich bedarf es größerer Schritte. Im Mai hatte er deshalb im Technischen Ausschuss die Überlegungen für viele neue Parkplätze in der Altstadt oder zumindest an deren Rand vorgestellt. Vier Vorschläge gab es damals: Die Umgestaltung von Obermarkt und Klosterplatz, die Neugestaltung der Elisabethstraße, ein neues Parkhaus im Innenhof der Jägerkaserne und ein neues Parkhaus zwischen Brunnen- und Teichstraße.

„Anschließend ist es uns noch gelungen, 30 000 Euro für eine Detailbetrachtung in den Doppelhaushalt 2017/18 aufzunehmen“, sagt Kunstmann jetzt. Allerdings wurde der Haushalt erst Ende August bestätigt, sodass die Sache bis dahin nicht vorangekommen ist. „Jetzt wollen wir möglichst schnell ein Büro beauftragen, das die beiden Parkhaus-Standorte Jägerkaserne und Brunnenstraße im Detail betrachtet“, sagt der Verkehrsplaner. Für die anderen zwei Standorte sei das nicht nötig, dort habe die Stadt genug Infos vorliegen. Er rechnet damit, dass die Detailbetrachtung, auch aufgrund der Abstimmungen mit Denkmalschutz und anderen Behörden, eine Weile dauern wird: „Ich rechne im zweiten Halbjahr 2018 mit Ergebnissen.“ Die müssen dann mit den anderen beiden Plätzen abgewogen werden, um schließlich einen Vorzugsstandort festzulegen, an dem tatsächlich viele neue Parkplätze gebaut werden. Über den weiteren Zeitplan will Kunstmann derzeit noch nicht mutmaßen.

Allerdings hat die Stadt beim Parken noch weitere Pläne, die SZ hatte darüber im Juni berichtet. Vor allem soll es in vielen Straßen mit Schildern „gebührenpflichtiges Parken/Bewohner frei“ vereinheitlicht werden. Bisher durften meist entweder Bewohner oder Auswärtige parken. Kunstmann verspricht sich vom Mischprinzip mehr Flexibilität. Sprich: Die Auslastung der Stellplätze soll optimiert werden. „Damit werden wir demnächst anfangen“, erklärt er jetzt. Zuerst soll es in der Elisabethstraße sowie am Kloster- und am Marienplatz Änderungen geben. Allein dort muss an 19 Standorten die Beschilderung gewechselt werden. „Ich hoffe, das wird noch dieses Jahr“, sagt Kunstmann. Allerdings sei das immer eine Frage des Preises. Vielleicht sind auch gleich mehr Straßen dran: „Bei einem größeren Auftrag bekommen wir bessere Preise im Schilderwerk.“

Zudem will die Stadt jetzt die obere Berliner Straße und die Straße vor und neben der Post in die Parkgebührenordnung aufnehmen, sodass dort Parkautomaten aufgestellt werden können. Das sind die einzigen beiden Stellen im Zentrum, an denen künftig gebührenpflichtiges Parken für alle gelten soll. Die Gebühr wird aber nicht höher ausfallen als da, wo Nicht-Anwohner schon jetzt zahlen müssen. Zudem will die Stadt eine Bezahlung von Parkgebühren per Mobiltelefon als zusätzliche Option in die Gebührenordnung aufnehmen. Über beide Änderungen soll der Stadtrat im Oktober oder November entscheiden, damit sie ab 1. Januar in Kraft treten können.

Anderes wird nicht so schnell gehen, etwa die von der Stadt angedachte Schaffung einer neuen Bewohnerparkzone in der südlichen Nikolaivorstadt, also rund um Steinweg, Lunitz und die Nikolaikirche. Um den Bedarf aller Anwohner abdecken zu können, müssten dort alle Straßen zur Bewohnerparkzone werden. Das Problem dabei: Es fehlt ein großer Parkplatz für die Autos der Besucher. „Einfach alle Straßen zum Bewohnerparken ausschildern und für Besucher gar nichts anbieten, das funktioniert rechtlich nicht“, sagt Kunstmann. Allerdings habe die Stadt auch noch keine Idee, wo Besucher parken können. Deshalb wird dieser Plan erst einmal noch nicht umgesetzt.

