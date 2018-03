Elf Millionen für den Straßenbau Bund und Freistaat investieren in diesem Jahr viel Geld im Landkreis Bautzen. Die SZ sagt, wo es verbaut wird.

Auch in diesem Jahr investieren Bund und Freistaat wieder viel Geld in den Straßenbau. Allein für die Sanierung der Autobahn zwischen Bautzen und Nieder Seifersdorf sind mehr als sechs Millionen Euro eingeplant. Darüber hinaus werden Bundes- und Staatsstraßen saniert und Brücken gebaut. © dpa

Bautzen. Frischer Asphalt für den Landkreis: Mehr als elf Millionen Euro wollen Bund und Freistaat dieses Jahr für die großen Straßen in der Region investieren. Knapp ein Dutzend Vorhaben stehen auf der Liste – ein Schwerpunkt ist auch dieses Jahr wieder die Autobahn. Die Sächsische Zeitung stellt die wichtigsten Bauvorhaben vor.

Die Staufalle: Weitere Abschnitte der Autobahn werden saniert

Seit 2013 lässt der Freistaat in Etappen die A 4 zwischen Dresden und Görlitz auf Vordermann bringen. Inzwischen sind dafür mehr als 40 Millionen Euro investiert worden. Gebaut wurde allen voran an den Abschnitten auf dem vielbefahrenen Teil der Autobahn zwischen Landeshauptstadt und Burkau. Dieses Jahr wenden sich die Bauleute dem Bereich östlich von Bautzen zu. Zwischen den Anschlussstellen Bautzen-Ost und Weißenberg will das Land auf einer Länge von 2,3 Kilometern die Fahrspuren in beide Richtungen erneuern lassen. Dafür sind insgesamt 2,4 Millionen Euro eingeplant. Zudem stehen zwischen Weißenberg und Nieder Seifersdorf die Fahrspuren nach Görlitz auf dem Programm. Dafür sind weitere 3,8 Millionen Euro vorgesehen. Einen Termin für die Bauarbeiten konnte das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) noch nicht nennen.

Der Autobahnzubringer: Neuer Kreisverkehr in Rammenau

Die Bundesstraße 98 in Rammenau ist ein wichtiger Zubringer für die A 4 – entsprechend viele Autos fahren dort täglich entlang. Damit künftig der Verkehr an der Einmündung zur Dorfmitte flüssiger und sicherer rollt, lässt das Land dort jetzt einen Kreisverkehr errichten. Das Vorhaben kostet insgesamt 1,3 Millionen Euro.

Das Nadelöhr: Mehr Platz in der Hirschkurve in Ottendorf-Okrilla

Seit Jahrzehnten quälen sich die Autofahrer eher schlecht als recht auf der B 97 in Ottendorf-Okrilla durch die enge und unübersichtliche Hirschkurve. Ein Ärgernis, für alle, die regelmäßig auf der Nord-Süd-Achse zwischen Hoyerswerda und Dresden unterwegs sind – und das nun beseitigt wird. Nachdem das Vorhaben im vergangenen Jahr verschoben werden musste, weil sich keine Baufirma fand, werden jetzt nach Ostern die Bagger anrücken. Um die Kurve breiter zu machen und Platz für einen Geh- und Radweg zu schaffen, wird zunächst ein altes Haus abgerissen. Die Arbeiten an der Straße beginnen im Juli, bis November soll alles fertig sein. Das Land rechnet mit Baukosten von einer Million Euro.

Der Unfallschwerpunkt: Kreuzung in Salzenforst wird entschärft

Die Kreuzung gilt als Unfallschwerpunkt, immer wieder scherbelt es auf der Umgehungsstraße nahe der Autobahnanschlussstelle in Salzenforst bei Bautzen. Für knapp 400 000 Euro lässt das Land die Kreuzung mit der Salzenforster Straße nun entschärfen. Ein Kreisverkehr soll künftig Unfälle vermeiden. Die Arbeiten werden voraussichtlich noch im Frühjahr starten.

Die Flutschäden: Brückenbau in Königsbrück und Cunewalde

Beim Hochwasser vor fünf Jahren war die Querung an der Großenhainer Straße über die Pulsnitz in Königsbrück beschädigt worden. Jetzt lässt das Land die Brücke instandsetzen. Die Arbeiten an dem etwa 100 Meter langen Teilstück kosten eine halbe Million Euro. Komplett neu gebaut wird indes eine Brücke über das Cunewalder Wasser zwischen Cunewalde und dem Ortsteil Weigsdorf-Köblitz. Die bisherige Querung war ebenfalls durch die Hochwasser in den Jahren 2010 und 2013 arg in Mitleidenschaft gezogen worden. Der Neubau kostet den Angaben zufolge 440 000 Euro.

Die Berg- und Talbahn: Mehr Sicherheit auf der Bundesstraße 98 in Sohland

Bereits seit Montag ist die Bundesstraße 98 zwischen Sohland und Wassergrund wieder dicht, müssen Autofahrer den Umweg über Taubenheim fahren. Auf der wichtigen Verbindung im Oberland werden Fahrbahn und Unterbau erneuert, wegen des Winters hatten die Arbeiten lediglich für wenige Monate geruht. Damit die hügelige und stellenweise recht unübersichtliche Straße sicherer wird, lässt der Freistaat sogar eine Kuppe abtragen und im Gegenzug eine Senke auffüllen. Zudem entsteht neben der Straße ein Radweg. Die Arbeiten dauern bis September. Für den Bau waren vier Millionen Euro eingeplant.

