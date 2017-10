Elf Medaillen beim Seepokalturnier Die Sportler aus Lichtenberg räumten beim Wettkampf in Senftenberg mächtig ab und sorgen damit für Aufsehen.

Elias Herfert versucht, seinen Gegner am Boden festzuhalten. Der junge Lichtenberger Kämpfer lieferte eine sehenswerte Leistung ab. © René Günther

Judo. Ein langer Tag erwartete die Lichtenberger Judoka beim Wettkampf in Brandenburg. Schon früh um halb acht ging die Fahrt los. Die jüngsten Kämpfer der Altersklasse U 11 machten sich schon mal auf den Weg nach Senftenberg zum 20. Seepokalturnier des PSV. Um 9.30 Uhr starteten dann auch die Sportler der Altersklassen U 13, U 15, U 18 und U 21 ihre Reise.

In der Altersklasse U 11 gingen sechs Lichtenberger an den Start. Alle konnten große Fortschritte bei der Kampfgestaltung zeigen und überzeugten durch Siegeswillen. Mit einer Goldmedaille durch Gregor Lindner, einer Silbermedaille durch Max Klotsche sowie den Bronzemedaillen von Marleen Sorkalle und Elias Herfert und den fünften Plätzen durch Kai Fischer und Zoe Dörfler waren die jüngsten TSV-Sportler überaus erfolgreich. Erst gegen 16.30 Uhr begannen die Kämpfe der älteren Altersklassen. Die U 13-Kämpfer konnten ebenfalls große Fortschritte vor allem auf technischem Gebiet nachweisen. Mit den Bronzemedaillen von Phillip Langnickel und Tim Engelhorn sowie den fünften Plätzen von Patrick Schöne und Lucas Garten spiegelte sich das in den Ergebnissen wider.

Für den Höhepunkt aus Lichtenberger Sicht sorgten dann die Altersklassen U 15, U 18 und U 21. Sechs Judoka gingen an den Start und alle sechs konnten in ihrer Gewichtsklasse gewinnen. Mit wunderschönen Techniken im Stand und am Boden ließen Marie Klotsche, Anna Theresia Gräfe, Nils Schöne, Moritz Linder (alle U 15), Julian Mann (U 18) und Benny Bruck (U 21) ihren Gegnern keine Chance und konnten alle ihre Kämpfe vorzeitig gewinnen.

Damit konnten sie zum tollen Ergebnis der Judoka vom TSV 1886 Lichtenberg sechs Goldmedaillen beitragen. Insgesamt gelang in der Pokalwertung der sechste Platz, was bei vielen anderen Vereinen schon für Aufsehen sorgte. „Was unsere Großen abgeliefert haben, das war Spitzenklasse“, resümierte Trainer Stefan Gocht. „Bei der U 13 waren deutliche Fortschritte erkennbar, auf denen man in Zukunft aufbauen kann. Für die U 11 war es ein vorletzter Leistungstest, bevor am 4. November die Bezirksmeisterschaften in Dresden steigen. Wir konnten hier einige Baustellen aufzeigen, an denen wir jetzt noch arbeiten müssen. Insgesamt war es aber ein tolles Turnier für uns.“ (um)

