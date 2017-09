Elf Jungstörche starten in den Süden Trotzdem blieb in diesem Jahr mehr als jedes zweite Nest rund um Bischofswerda leer.

Rammenaus Storchenpaar. Sein Klappern begeisterte nicht nur viele Besucher des Barockschlosses, sondern auch die Mitarbeiter der Landbarockanlage. Ein Jungstorch wurde hier in diesem Jahr flügge.



Eine zweistellige Zahl! Für den Burkauer Mathias Hüsni, der sich seit Jahren gemeinsam mit dem Bischofswerdaer Ekkehard Hopf um den Schutz der Weißstörche bemüht, ist die Zahl Elf schon ein Hoffnungsschimmer. So viele Jungstörche wurden in den Nestern rund um Bischofswerda in diesem Jahr flügge. „Ein respektables Ergebnis. Schon, wenn man die vielen Starkregenfälle und Gewitter dieses Sommers sieht“, sagt Mathias Hüsni. In der Vergangenheit gab es auch schwarze Jahre für den Weißstorch, in denen nur ein, zwei oder drei Jungtiere im Spätsommer ihren ersten Flug in den Süden antreten konnten. Es gab aber auch sehr gute Jahre. Zuletzt 2015, als 17 Störche auf dem Gebiet des früheren Kreises Bischofswerda flügge wurden.

Die Storchenhorste in der Frankenthaler Aue und an der Bühlauer Hexenburg gehören zu den beständigsten und fruchtbarsten in der Region Bischofswerda. In Bühlau zogen die Storcheneltern drei kleine Störche groß, in Frankenthal waren es zwei. Auch an der Klinke in Bretnig und in Großröhrsdorf gibt es in diesem Jahr je zwei Jungstörche. Je ein Tier wurde am Rammenauer Barockschloss und in Kleinröhrsdorf flügge. Andere Nester blieben leer, darunter auf dem Schornstein im ehemaligen Putzkauer Rittergut und in der Bischofswerdaer Wallgasse. Von insgesamt 15 Nestern, die es in den 90er Jahren im Bischofswerdaer Land gab, waren nur sechs in diesem Jahr dauerhaft besetzt.

Kurzer Aufenthalt in Burkau

In Burkau landete ein Storch zwischen, sagt Mathias Hüsni. Das ist bemerkenswert, weil es dort seit diesem Frühjahr eine neue Nisthilfe gibt. Weil das Bauhofgebäude, auf dessen Schornstein die Störche bisher ihren Platz hatten, abgerissen wird und dafür ein Neubau geplant ist, errichteten Gemeinde und Naturfreunde einen neuen Horst in Nähe des Freibades. Die Gemeinde kaufte dafür bei einer Spezialfirma aus Perleberg (Mecklenburg-Vorpommern) einen zwölf Meter hohen Stahlgittermast und ließ ihn aufstellen. Das Nest darauf bauten Mitglieder der Burkauer Natur- und Heimatfreunde in ihrer Freizeit. Dass sich in diesem Jahr noch kein Storchenpaar dauerhaft auf dem neuen Horst niederließ, entmutigt nicht. „Mitunter dauert es Jahre, bis eine solche Nisthilfe von den Störchen angenommen wird“, sagt Mathias Hüsni.

Ein Blick über die Landkreisgrenze hinaus gibt ihm recht. In Helmsdorf bei Stolpen wurde die Nisthilfe nach langem Warten in diesem Jahr nun endlich besetzt. Die Brut war sogar im ersten Versuch erfolgreich: Zwei kleine Störche guckten schon bald aus der Kinderstube. Dagegen blieb der Storchennachwuchs in Rennersdorf, dem Nachbarort des Großharthauer Ortsteils Schmiedefeld, in diesem Jahr aus.

Eine Tendenz lässt sich beim Blick auf die Statistik nicht ausmachen. Die Zahl der Jungstörche im Raum Bischofswerda schwankte in den vergangenen Jahren gewaltig. Verglichen mit den 1990er-Jahren nahmen in der jüngeren Vergangenheit jedoch die Jahre mit relativ wenig Storchen-Nachwuchs zu. „Wiederholt beobachten wir, dass Elterntiere nicht alle Jungtiere erfolgreich aufziehen können“, erklären dazu Ekkehard Hopf und Mathias Hüsni. Hauptgründe seien die intensiv genutzte bzw. übernutzte Landschaft, Monoackerkulturen, fehlendes Grünland und der Mangel an Feuchtgebieten.

Fünflinge in Neschwitz

Im Altkreis Bautzen fällt die Storchenbilanz positiv aus. Insgesamt wurden dort 26 Brutpaare gezählt. Zwei von ihnen blieben ohne Nachwuchs. Doch die anderen hatten immerhin zusammen 64 Junge. Im vergangenen Jahr waren es 47. „Vielleicht war es ein gutes Mäusejahr“, vermutet Sylvia Noack von der Naturschutzstation Neschwitz. Im Neschwitzer Ortsteil Übigau gab es Fünflinge. Fünfmal gab es vier Jungtiere: in Quoos, Niedergurig, Briesing, Commerau und Gaußig. (mit SZ/kf, vs)

