Elektrotankstellen kaum genutzt E-Fahrzeuge sind im Kreis wenig verbreitet. An fehlenden Ladestellen liegt’s laut Autoverkäufern nicht.

Die „Stromer" sind noch nicht sehr beliebt im Kreis Meißen. Inklusive der Hybridfahrzeuge machen sie nicht einmal 0,5 Prozent des gesamten Pkw-Bestandes aus.



Die beiden Elektroautos der Firma Köhler in Röderau-Bobersen haben den Praxistest bestanden. Seit mehr als einem Jahr sind die Fahrzeuge inzwischen im Dienst der Elektrotechnikfirma. „Die Autos haben ihre Berechtigung für Kurzstrecken“, sagt Geschäftsführer Falk Köhler. Das ist auch der Grund, warum das Unternehmen nicht ganz auf E-Mobilität umsteigt. Neben den beiden Elektro-Fahrzeugen gibt es weitere Firmenwagen mit herkömmlichen Verbrennungsmotoren. „Das Problem ist die Reichweite. Daher können wir mit unseren Elektroautos nicht weiter weg auf Montagen fahren“, so Köhler. 120 Kilometer schaffen die E-Firmenwagen, ohne zwischendurch geladen zu werden. „Abends kommen sie dann hier bei uns an die Steckdose.“ Öffentliche Ladestationen nutzt die Firma kaum.

Trotz bis zu 4000 Euro Kaufprämie und steigendem Bekanntheitsgrad von E-Autos – der große Kassenschlager sind die Fahrzeuge noch nicht. Das bestätigt auch Christian Wagner vom gleichnamigen Autohaus. Die Nachfrage sei „verhalten“. Der Knackpunkt ist aus seiner Sicht dabei nicht etwa das dünne Ladestationsnetz. Im Altkreis Riesa gibt es gerade einmal vier öffentlich-zugängliche Stellen: an der Sachsenarena, am Riesenhügel, im Parkhaus der Elbgalerie und am Kundenzentrum der Stadtwerke Riesa. „Bei Elektroautos muss man einfach umdenken. Man darf da nicht in erster Linie von den Ladestationen aus denken.“ Denn die nützten einem gar nichts, wenn man am Ende keine Zeit habe. „Ich kann nicht damit rechnen, einen Platz an der Ladestation an der Sachsenarena zu bekommen, mein Auto dort zu laden, während ich im Konzert bin, und schließlich bequem nach Hause zu fahren.“ Dabei ist der Autohändler nicht grundsätzlich gegen E-Autos. „Wer viele definierte Strecken fährt, zum Beispiel täglich von Riesa nach Meißen zur Arbeit, für den kann das eine Option sein.“ Die einzige Lösung, E-Autos für eine breite Masse attraktiv zu machen, ist aus seiner Sicht, die Reichweiten zu verbessern.

Das sieht Jens Knauer vom Autohaus Widmann ähnlich. „Mit der Reichweite wird auch die Nachfrage steigen.“ Etwa sieben bis 15 Prozent mehr als ein üblicher Benziner koste ein Elektroauto bei der Anschaffung. Aber selbst mit der Kaufprämie, die zu gleichen Teilen von Bundesregierung und Herstellern finanziert wird, seien die E-Autos nicht merklich beliebter geworden. Knauer ist allerdings überzeugt, dass sich das noch ändern wird.

Sechs E-Autos in Riesa

Das ausgeschriebene Ziel der Bundesregierung ist es, dass bis 2020 eine Million Elektrofahrzeuge auf den deutschen Straßen unterwegs sind. Im vergangenen Jahr, zur Verkündung der Kaufprämie, waren es gerade mal rund 19 000 „reine Stromer“. Und im Landkreis Meißen?

Laut Amtssprecherin Kerstin Thöns heißt die Antwort: 64 reine Elektrofahrzeuge – davon sechs in Riesa. So viele E-Autos waren Ende Januar im gesamten Landkreis zugelassen. Etwas verbreiteter sind Hybridfahrzeuge, die in Kombination mit einem Elektroantrieb funktionieren. Davon waren im Kreis bis Ende Januar 624 unterwegs. Dafür gibt es ebenfalls eine Förderung der Bundesregierung – auch wenn diese etwas geringer ausfällt. Doch den Kohl macht das nicht fett. Die insgesamt 688 Fahrzeuge, die ganz beziehungsweise teilweise mit Elektromotoren ausgestattet sind, machen im Pkw-Bestand des Kreises einen Anteil von unter 0,5 Prozent aus.

Dass die Elektroautos noch kein Kassenschlager sind, merken auch die Stadtwerke Riesa, die die vier Ladestationen in der Stadt betreiben. Im Dezember 2016 wurden dort 40, im Januar dieses Jahres 31 Elektrofahrzeuge geladen. Das teilte Stadtwerkesprecherin Laura Pietzsch mit.

Laut Homepage der Stadtwerke heißt es, dass man dort bis zum Sommer 2017 kostenlos tankt. Ob das auch so bleibt, überlegt sich das Unternehmen offenbar derzeit. „Wie diese Entscheidung ausfällt, hängt davon ab, wie viele Kunden die Stromladesäulen tatsächlich bis dahin benutzen“, so Pietzsch. Aktuelle Informationen dazu stünden Anfang Juni bereit.

