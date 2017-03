Gut zu wissen Elektroschrott stehen gelassen Ein Kühlschrank und ein Drucker wurden mehrmals nicht abgeholt. Warum es dann trotzdem noch klappte.

Ein Dippoldiswalder ärgerte sich über nicht abgeholten Elektroschrott. © Symbolfoto: dpa

So kompliziert hatte sich Dieter Böhme das nicht vorgestellt. Er hatte einen Kühlschrank und einen Computerdrucker zur Entsorgung angemeldet. Die Karte kam auch zurück von der Entsorgungsfirma Becker mit dem Termin 22. März. Einen Tag vorher hat er die Geräte rausgestellt am Firstenweg in Dippoldiswalde – und nichts geschah. Zwei Tage später hat er Becker angerufen, einen neuen Termin bekommen und wieder ist nichts passiert. Das gleiche Spiel wiederholte sich am Montag dieser Woche, dem 27. März.

Daraufhin bat Dieter Böhme die Sächsische Zeitung um Hilfe. „Das soll nicht noch ein Wochenende stehenbleiben“, sagte er.

Die SZ-Redaktion wandte sich an den Zweckverband Abfallwirtschaft mit der Bitte um Aufklärung und eine Abholung. Und es klappte dann auch. Am Freitag hat die Firma Becker ein Fahrzeug zum Firstenweg geschickt.

Ilka Knigge, die Sprecherin des Abfallzweckverbands, erklärte auch, wie es dazu gekommen ist. Zum ursprünglichen Termin hatte das Sammelfahrzeug einen Defekt. Normalerweise müsste in einem solchen Fall der Fahrer das Problem der Einsatzleitung melden. Das hat in diesem Fall nicht geklappt. Bei den folgenden Anrufen von Herrn Böhme gab es weitere Missverständnisse. Auf die SZ-Anfrage hin ist aber sofort am Freitag ein Fahrzeug losgefahren. Damit ist der Elektroschrott doch noch rechtzeitig vor dem Wochenende verschwunden.

zur Startseite