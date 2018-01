Elektronisches Meldesystem kommt Das Melden von Übernachtungsgästen in Struppen kann ab April am PC erfolgen.

Ab April soll das Melden von Übernachtungsgästen am Computer möglich sein. © Symbolfoto: dpa

Struppen. Der Gemeinderat Struppen stimmte am Dienstag mehrheitlich für die Einführung des elektronischen Meldewesens und der Gästekarte der Sächsischen Schweiz. Ab April soll das Melden von Übernachtungsgästen dann per PC möglich sein. Die Gäste profitieren dann von der Gästekarte, die zahlreiche Rabatte bei regionalen Partnern beinhalte. Rabatte bei Partnern in Struppen können zusätzlich angeboten werden. Der Großteil der anwesenden Vermieter zeigte an, dass sie wahrscheinlich auf das neue System umsteigen wollen. Für die Betreiber des Camping-Stellplatzes allerdings bietet sich das elektronische System nicht an, sagten diese. Denn viele ihrer Gäste wüssten bei Ankunft noch nicht, ob und wie lange sie bleiben. Das ist allerdings eine notwendige Eingabe, um die Gästekarten zu drucken. Maria Miersch vom Tourismusverband Sächsische Schweiz versicherte, dass man nach an einer Lösung für Campingplätze suche. Wer nicht elektronisch melden möchte, kann das auch weiterhin per handschriftlich ausgefülltem Schein tun. Dafür wird es neue Scheine geben, die ebenfalls eine Gästekarte enthalten. (SZ/kk)

