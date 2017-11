Elektronische Stromzähler per Knopfdruck ablesen Bis 2020 soll die moderne Messtechnik in allen Dresdner Haushalten eingebaut sein. Azubis gehen damit perfekt um.

Die Technik entwickelt sich rasant. Das lässt sich nicht nur an immer neuen Handyfunktionen erkennen. Auch in der IT- und Netzwerkindustrie gibt es große Fortschritte. Die Stadtwerke Dresden passen sich diesem Trend an – auch in der Lehrlingsausbildung. Im September 2014 fing Maximilian Sittel als einer von vier Mitarbeitern mit seiner dualen Ausbildung zum Servicetechniker für intelligente Messsysteme bei der Drewag an.

Dabei wird die Lehre zum Elektroniker für Betriebstechnik mit Zusatz-Wissen erweitert. Sittel ist im dritten Ausbildungsjahr. Bis Anfang 2018 lernt er noch. Für ihn stand schon lange fest, dass er in dieser Branche arbeiten möchte. „Ich habe mich schon immer für sämtliche Dinge der Informationstechnik interessiert“, sagte der junge Mann. Er hatte schon gewisse Vorkenntnisse durch das Spielen am Computer in seiner Jugend. Das hat ihm vieles vereinfacht. Auch das technische Verständnis der Geräte war für ihn kein Problem. „Früher habe ich immer selber verschiedene Geräte auseinandergebaut und gereinigt.“ Aus diesem Interesse heraus entschied er sich für eine Ausbildung bei der Drewag.

Seit sieben Jahren rüstet das Unternehmen analoge auf elektronische Messtechnik um. Bis 2020 soll ganz Dresden mit intelligenten Zählern ausgerüstet sein. In der Vergangenheit war es oft problematisch, wenn beim Ablesen von Wasser und Strom die Werte unleserlich notiert wurden oder eine falsche Kommastelle abgelesen wurde, sagt Drewag-Mitarbeiter Tino Ellger. Das kann mit digitalen Geräten nicht mehr passieren. Kunden sind vor allem Großverbraucher, die in dieser Technik Einsparpotenzial sehen. Aber auch viele technikaffine Privatkunden lassen sich digitale Zähler einbauen. Der Markt entwickelt sich immer weiter. Und somit auch der Bedarf an Fachkräften. Die Anzahl der jungen Leute, die im Unternehmen benötigt werden, steigt jedes Jahr. Der Weg der betriebsinternen Ausbildung erschien sei der richtige Weg, sagt Ellger. Nach der Lehre übernimmt die Drewag ihre ehemaligen Azubis erst einmal für ein Jahr. Danach ist die Chance, weiter dort zu arbeiten, sehr hoch. Aufgrund der Spezialausbildung sind sie jedoch auch in zahlreichen anderen Firmen gefragt.

Im August hat für 41 neue Auszubildende die Lehre begonnen. Die Drewag plant, die Zahl der Lehrlinge in diesem Bereich weiter auszubauen.

