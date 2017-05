Elektronik-Experten treffen sich in Riesa Eine Fachtagung bei Neways beantwortet unter anderem die Frage, wie künstliche Intelligenz die Arbeitswelt verändern wird.

© Symbolbild/Sebastian Schultz

Über die Zukunft der Elektronikbranche wird am 21. Juni in Riesa gesprochen. An diesem Tag veranstaltet Neways Electronics eine Fachtagung, bei der insgesamt sechs Experten zu Wort kommen und sich in Vorträgen aktuellen Themen der Branche widmen werden. Zu Gast ist unter anderem Magnus Kalkuhl, der im Alter von zehn Jahren sein erstes Computerprogramm für den C 64 schrieb und später der erste deutsche Virenanalyst bei Kaspersky wurde. Er wird in Riesa über Robotik und künstliche Intelligenz sprechen – und dabei der Frage nachgehen, wie diese die Arbeitswelt verändern. Andere Vorträge drehen sich beispielsweise um den schnellen Musterbau. Den Abschluss der ganztägigen internen Veranstaltung sollen Rundgänge durch die Fertigung bei Neways bilden. (SZ)

zur Startseite