Elektromobile rollen nicht mehr Andreas Mühle hat seinen Parcours am Dreiweiberner See aus wirtschaftlichen Gründen geschlossen. Das Geschäft hat sich nicht gerechnet.

Das ist Vergangenheit: Andreas Mühle gibt die Tourismus-Sparte seines Unternehmens auf und zieht sich zurück vom Dreiweiberner See. © SZ-Archiv

Andreas Mühle zieht sich vom Tourismus zurück. Der Unternehmer, der am Dreiweiberner See in Lohsa (Elektro-)Mobile verleiht, hat seinen Erlebnisparcours nahe der Pyramide geschlossen. Am vergangenen Wochenende war letztmalig geöffnet. Am Dienstag informierte er die Gemeinderäte, hatte die Kündigung seines Mietvertrages dabei. Wirtschaftliche Gründe hätten ihn schweren Herzens zu der Entscheidung geführt, sagte Mühle. „Es rechnet sich einfach nicht.“ Am vergangenen Wochenende seien gerade mal zwei Kinder den Parcours gefahren, an dem davor eines. „Wir hatten uns das anders vorgestellt“, so der Unternehmer, der erst vor zwei Jahren in ein Haus in Lohsa gezogen war und in der Gemeinde wohnen bleiben will. Er bat die Räte, der außerordentlichen Kündigung zuzustimmen und versicherte, das Gelände, auf dem sich auch sein Container befindet, ordentlich zu beräumen. Mühle dankte Räten und Verwaltung für die Zusammenarbeit und Unterstützung. Zum Herbstmarkt in Lohsa will er wie vereinbart trotzdem Fahrten anbieten. Mühle beabsichtigt, seinen Fahrzeugpark, darunter elektromobile Drei- und Fahrräder, zu verkaufen, sagte er. Bürgermeister Thomas Leberecht (CDU) bot ihm seinerseits noch einmal ein Vier-Augen-Gespräch an. „Das sind keine schönen Neuigkeiten“, meinte er, man müsse die Entscheidung aber akzeptieren.

Mühle erklärte, dass es ihm an Arbeit nicht mangele, vor allem, was den Solar-Bereich betreffe. Sein Unternehmen bleibt weiter bestehen, jedoch möglicherweise künftig unter einem anderen Namen. Mit dem so groß in der Politik gehypten Thema Elektromobilität sei es in Deutschland jedenfalls nicht weit her. Er könne nicht immer nur investieren, ohne etwas zurückzubekommen. Kräftig für seinen Parcours geworben hätte er in den Medien, viel sei auch über soziale Netzwerke gelaufen. „Aber jetzt fällt mir nichts mehr ein.“ Mühle hatte in der Vergangenheit immer wieder mit den Behörden kämpfen müssen, um Radwegegenehmigungen für seine Fahrzeuge zu bekommen.

