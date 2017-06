Ziemlich abgefahren Elektroantrieb ist die Zukunft Noch ist das Laden der Batterien zu umständlich. Aber den Fahrgästen ist etwas anderes wichtiger: Das der Bus kommt.

Wohl ab Mai 2018 gibt es für den Muldentaler zwischen Freiberg und Döbeln neue Busse, aber noch mit Diesel. © D. Thomas

Weg vom Diesel. Das ist auch die Tendenz bei den Verkehrsunternehmen. Züge und Busse sollen einmal nur mit Elektroantrieb fahren. Da ist sich Mathias Korda, Geschäftsbereichsleiter Verkehr und Infrastruktur beim Verkehrsverbund Mittelsachsen (VMS), sicher.

Doch bisher ist das nicht umsetzbar. „Das Hauptproblem ist das Laden der Speicher“, sagt Korda. Denn bislang gibt es zu wenige Stromtankstellen. Nach aktuellem Stand der Technik kann ein Bus mit einem Speicher ausgestattet werden, der zwischen 300 und 400 Kilowattstunden Strom behält. Nach rund 100 bis 200 Kilometern sind die aufgebraucht. Zur Herausforderung wird auch das Heizen im Winter beziehungsweise die Klimatisierung im Sommer. Auch die braucht viel Energie. „Eine Variante ist, im Winter eine Zusatzheizung auf Heizölbasis zu betreiben“, sagt Korda. Bisher sind Busse mit Elektroantrieb nur in Leipzig und Dresden unterwegs. „In Chemnitz ist das nicht in Planung“, sagt Korda.

Hier liegen die Schwerpunkte zunächst woanders. Für zwölf Linien laufen derzeit beim VMS die Vorbereitungen für den Kauf von 45 neuen, zwölf Meter langen Bussen und 20 Anhängern im Wert von rund 17 Millionen Euro. „Der Fördermittelantrag ist raus. Nun stehen die Gespräche an“, so Korda. Den Eigenanteil haben Verkehrsverbund und Unternehmen im Haushalt eingeplant. Die neuen Busse fahren noch mit Diesel, sind aber mit W-Lan ausgestattet. Das gibt es bei den bisherigen Bussen noch nicht. Frühestens ab Mai 2018 werden die neuen Fahrzeuge auf den Strecken, unter anderen zwischen Freiberg und Döbeln auf der Linie 750, unterwegs sein.

Geld fließt in Zukunft auch in eine bessere Fahrgastinformation, kündigt Korda an. Ziel ist eine automatische Anschlusssicherheit. Die soll 2019 kommen. Doch bevor es soweit ist, sollen die Fahrgäste zunächst die Echtzeitinformation über ihre Verbindungen erhalten. Für die Züge der Mitteldeutschen Regiobahn sowie Bus und Straßenbahn der Chemnitzer Verkehrs AG kommt das im nächsten Jahr. Die Reisenden erfahren dann über das Internet, ob ihre Verbindung pünktlich ist und wenn nicht, um wie viele Minuten sie sich verspätet. Ab 2019 soll das für alle Fahrzeuge im Bereich des Verkehrsverbundes möglich sein. „Wenn die Fahrplanauskunft in Echtzeit klappt, dann kommt die automatische Anschlusssicherheit“, sagt Korda. Sie macht es möglich, dass Fahrer von Anschlüssen über Verspätungen informiert werden und auf Bus oder Bahn warten.

Was all die Technik nicht ersetzen kann, ist ein Ansprechpartner vor Ort. In den Bahnen war aufgrund vergangener Verträge nur bei 25 Prozent der Fahrten ein Kundenbetreuer mit im Zug. Das hat der ZVMS in den neueren Verträgen geändert. „Wir haben wieder 100 Prozent Kundenbetreuung gewollt“, sagt Mathias Korda. „Die Senkung ist nicht gut gewesen, das hat sich nicht bewährt. Die Reisenden haben viele Fragen“, so der Geschäftsbereichsleiter.

Ihre Fahrkarten holen die meisten Reisenden noch beim Kundenbetreuer, Busfahrer oder, vor allem im Stadtverkehr, am Automaten. Das Handyticket, wie es auch der Verkehrsverbund Mittelsachsen anbietet, „wird nur ein bisschen genutzt“, sagt Mathias Korda. „Viele wissen gar nicht, dass sie innerhalb einer Tarifzone mit einem Ticket auch verschiedene Verkehrsmittel nutzen können“, ergänzt, Jeanette Kiesinger, Sprecherin des VMS.

Barrierefreiheit, Platz in den Wagen und die Fahrgastinformation, darauf legen die Fahrgäste in Sachen Fahrzeugqualität wert. Viel wichtiger ist den Kunden jedoch, „dass das Ding fährt“, betont Mathias Korda. Am besten jede Stunde, früh bis abends sowie am Wochenende. „Nur so ist der ÖPNV eine wirkliche Alternative“, sagt Korda. Die regelmäßige Fahrzeit der Busse ist Bestandteil des PlusBus-Konzeptes. Von 5 bis 23 Uhr sowie am Sonnabend mindestens in sechs Fahrpaaren, an Sonn- und Feiertagen in maximal vier, sind die Busse laut dem Konzept unterwegs, zu dem auch der Muldentaler zwischen Freiberg und Döbeln gehört.

