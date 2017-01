Elektro-Tankstellen für den Norden An Bahnhöfen sollen sogenannte Mobilitätszentren eingerichtet werden. Vorgesehen sind auch Stellplätze für Carsharing.

Stromtankstelle: Dieses Schild ist im Rödertal noch eine Seltenheit. Eine dieser Zapfsäulen steht am Markt in Radeberg. Wegen der geringen Verbreitung von Elektroautos wird sie nur wenig genutzt. © Kristin Richter

Dresdens Luft soll sauberer werden. Deshalb will die Stadt immer mehr Einwohner dazu bewegen, vom Privatauto auf Bus, Bahn oder Zug umzusteigen oder ganz auf den privaten Wagen zu verzichten. Das soll mit verbesserten Angeboten geschehen. So werden nach einem Strategiepapier über das gesamte Stadtgebiet verteilt insgesamt 75 sogenannte Mobilitätspunkte eingerichtet werden, an denen Pendler oder Dresden-Besucher bequem auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen können. Je einer davon ist am Bahnhof Langebrück und am Haltepunkt Weixdorf Bad vorgesehen. Geplant sind an beiden Standorten zwei Ladestationen für Elektroautos, davon eine für Carsharing-Wagen und eine für private Autos. Carsharing-Autos stehen immer an einem festen Punkt und können auf Zeit gemietet werden. Das Modell rechnet sich für Menschen, die weniger als 12 000 Kilometer pro Jahr mit dem Auto unterwegs sind.

An den Mobilitätspunkten sollen außerdem Stellflächen für Fahrräder eingerichtet werden. Einmal für private Drahtesel, außerdem für Bikes von Fahrradverleih-Firmen. Der Weg von diesen Flächen zum Bahnhof soll nicht weiter als 400 Meter sein. Die Ortsvorsteher von Weixdorf - Gottfried Ecke (CDU) - sowie Langebrück - Christian Hartmann (CDU) - begrüßen die Pläne der Stadtverwaltung. Allerdings warnen beide vor zu hohen Erwartungen, was das Tempo bei der Umsetzung angeht. „Die Stadt wird das Konzept wohl erst im Zentrum der Stadt umsetzen. Einen festen Zeitpunkt für Langebrück gibt es noch nicht“, sagt Christian Hartmann. Ähnlich sieht es Gottfried Ecke: „Es handelt sich um ein mittelfristiges Konzept. Ich rechne nicht mit einer schnellen Umsetzung.“

Noch ist die Nachfrage nach Elektroautos und Carsharing in Dresden eher gering. Nach Angaben der Stadt sind derzeit 46 private Elektroautos und 131 von Firmen angemeldet. Hinzu kommen 1 324 Hybrid-Wagen, die sowohl Elektromotoren als auch einen Verbrennungsmotor unter der Haube haben. Zum Vergleich: Den Autos mit Elektroantrieb stehen knapp 240 000 Autos mit Benzin- oder Dieselmotor in Dresden gegenüber. Fahrer von E-Autos müssen mit derzeit noch einer vergleichsweise schlechten Infrastruktur zurechtkommen. Sie haben die Möglichkeit, ihr Auto an der heimischen Steckdose zu laden oder an einer von nur 31 Elektro-Ladesäulen im Stadtgebiet. Auch Carsharing ist bisher nur wenig verbreitet. Nur rund vier Prozent der Dresdner nutzen das Angebot. Das sind etwa 20 000 Menschen. Die Wirkung dieses Modells ist allerdings erheblich. Ein Carsharing-Fahrzeug ersetzt etwa sechs bis zehn Privatwagen, was bei einer weiteren Steigerung der Nutzerzahlen zu spürbaren Entlastungseffekten führt, so die Stadtverwaltung.

