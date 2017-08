Elektro-Autos dürfen kostenlos parken Der Elbeparkplatz in Pirna lockt mit einem besonderen Stellplatz.

Wer mit dem Elektroauto nach Pirna reist, kann auf einen kostenlosen Parkplatz hoffen. © dapd

Bei einer Reise nach Pirna sparen Besitzer von Elektro-Autos künftig – zumindest die Parkgebühren an einer ganz bestimmten Stelle: Die elektrisch betriebenen Mobile dürfen auf dem Elbeparkplatz auf der Altstädter Seite kostenlos abgestellt werden. Dafür hat die Stadt Zusatzschilder am Parkplatz anbringen lassen. Nach Auskunft der Stadtverwaltung will Pirna mit diesem Sonderrecht die Elektromobilität fördern. Das Rathaus will den Stadtentwicklungsausschuss auf seiner Sitzung am 17. August über die Sonderregelung informieren. Seit längerer Zeit schon gibt es auf dem Pirnaer Marktplatz vor dem Touristservice eine Elektrotankstelle für Pedelecs und E-Bikes. (SZ/mö)

zur Startseite