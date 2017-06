Elektrisch um die Welt Die Görlitzer Stadtwerke setzen seit 2012 auf zukunftsträchtige Mobilität – mit Auto, Fahrrad und Straßenbahn

Sascha Caron, Sprecher der Stadtwerke Görlitz © Marek Kruszewski

Görlitz. Jules Vernes Helden schafften eine Reise um die Welt in 80 Tagen. Macht zwei in 160. Görlitzer Stadtwerker brauchen dazu länger. Jetzt hätten sie mit 80 000 Kilometern fast zweimal den Äquator geschafft, haben damit aber bereits 2012 begonnen.

Allerdings haben sie Jules Verne viel voraus: Sie haben es geschafft, ohne Brücken zu demolieren oder Schiffsaufbauten zu verbrennen. Sie haben die Strecke allein in Görlitz absolviert – ausschließlich mit elektrisch betriebenen Autos. „In Deutschland steigt die Elektromobilität, sie soll mittelfristig unseren Alltag revolutionieren“, sagt der Sprecher der Stadtwerke Görlitz, Sascha Caron. 2012 erklärte der Ver- und Entsorger, sich diesem Thema zu stellen.

Das erste Elektro-Auto war damals ein Test. Das Ergebnis überzeugte: Innerhalb der Stadt kommen Monteure problemlos mit Strom-Flitzern zu allen Einsatzorten. 2015 wurden daraufhin zwei Renault und ein VW mit Elektroantrieb in Dienst gestellt, weitere drei folgten 2016. Diese Flotte von sieben Transportern wird ausgebaut. „Künftig werden wir jedes abgeschriebene Altfahrzeug durch ein E-Mobil ersetzen“, kündigt Sascha Caron an. Nicht mehr lange, und die Görlitzer Stadtwerke dürften Jules Verne ziemlich nahe kommen.

Zum Nachladen ihrer Autos gibt es interne SWG-Ladestationen im Hof des Görlitzer Landratsamtes und bei den Stadtwerken auf der Rothenburger Straße. Öffentlich und sogar kostenlos nutzbar sind Ladesäulen im SWG-Hof (Einfahrt Theaterpassage über den Postplatz) und auf dem Rothenburger Markt. „Weitere Standorte sind gewollt, aber noch nicht gefunden“, sagt Sascha Caron. Der Stadtverwaltung liegt ein entsprechender Antrag vor. Dagegen gäbe es leider bei Inhabern von Grundstücken mit öffentlichen Parkflächen kaum Interesse, solche Ladestationen einzurichten.

Dabei werden sie immer öfter benötigt, wenn auch nicht für den überschaubaren E-Auto-Verkehr, wohl aber für immer mehr Fahrräder mit elektrischer Unterstützung. Mit Zuwendung zur neuen Mobilität schafften auch die Stadtwerke 2012 solche E-Bikes an. „Sie werden täglich von unseren Verwaltungsmitarbeitern für Dienstfahrten genutzt“, sagt SWG-Mitarbeiterin Belinda Brüchner. Die drei Räder stehen aber auch zur Ausleihe bereit. „Meist testen Bürger sie ein, zwei Stunden, wenn sie ein Fahrgefühl dafür bekommen wollen oder eine solche Anschaffung planen“, erklärt sie. Das kostet einen Euro je Stunde, für ein Wochenende von Freitagabend bis Montagfrüh 20 Euro. „Im ersten Jahr wurde das kaum genutzt, jetzt aber vergeht kein Tag, an dem nicht wenigstens ein E-Bike ausgeliehen wird“, schildert Belinda Brüchner die Entwicklung.

Die Stadtwerker haben letztlich noch ein besonderes Pfund, mit dem sie in Sachen umweltbewusste Energien wuchern können – die Görlitzer Straßenbahn. Bereits ab 1929 fuhr sie rund zwei Jahrzehnte mit Öko-Strom, erzeugt im Wasserkraftwerk Vierradenmühle. 2012 besannen sich die Stadtwerker darauf und versorgen seitdem die Görlitzer „Elektrische“ mit einem Strommix, für den sie ein Höchstmaß erneuerbarer Energien als Grundlage garantieren. Diese Verwendung von „grünem Strom“, wie die Stadtwerke ihr Öko-Produkt nennen, ist gewaltig – immerhin benötigt die Görlitzer Verkehrsgesellschaft jährlich rund 1 650 Megawatt. Das ist ein Stromverbrauch, der der durchschnittlichen Nutzung von 825 Haushalten entspricht. Ihre umweltfreundliche und zukunftsweisende Mobilität begleiten die Stadtwerker mit Broschüren und Informationsveranstaltungen. Vor zwei Jahren gestalteten sie zudem eine Wanderausstellung gemeinsam mit der sächsischen Energieagentur und der Bayern Innovativ Gesellschaft. Dabei wurden auch die Jüngsten schon an die Mobilität der Zukunft mit herangeführt, konnten Kinder an kleinen Fahrzeugen „Stromtankstelle“ spielen.

Von jener Ausstellung blieb allerdings auch eine Anekdote in Erinnerung, als ein älterer Herr offensichtlich das Thema nicht ganz verstanden hatte. Befragt, ob er weiß, was Elektromobilität ist, überlegte er nicht lange: „Elektromobilität? Das ist, wenn der Fön früh nicht mehr dort zu finden ist, wo ich ihn abends hingelegt habe.“

zur Startseite