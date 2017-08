Elektrik wird erneuert Die Gemeinde Schönteichen bereitet die Bauarbeiten in der Grundschule vor. Sie stellt noch mehr Geld zur Verfügung.

Für die Braunaer Grundschule ist eine Verjüngungskur geplant. © Archivfoto: Matthias Schumann

Die Grundschule in Brauna soll im kommenden Jahr einen großen Schritt vorankommen. Die Gemeinde will die Elektroanlage in der Schule und in der Kita Waldgeister, die ebenfalls im Gebäude untergekommen ist, erneuern. „Ein Großteil der Arbeiten muss wegen der Fördermittel noch 2018 erledigt sein“, sagt Bürgermeister Maik Weise (CDU). „Im Herbst planen wir die erste Ausschreibung.“

Der Gemeinderat hat schon im vergangenen Jahr die Planungen auf den Weg gebracht und die Maßnahme für das Förderprogramm „Brücken in die Zukunft“ angemeldet. Die Gelder wurden sowohl für den Grundschulbereich als auch für den Kitabereich bereits zugesagt. Die Gemeinde kann für die Kita aber wohl nicht auf einen Zuschuss aus dem Fachförderungsfonds des Landkreises hoffen. Das Vorhaben steht auf der Prioritätenliste ziemlich weit hinten, weshalb der Kreis schon angedeutet hat, dass es mit dem Geld aus diesem Programm wohl nichts werden wird.

Der Gemeinderat von Schönteichen hat deshalb bereits in seiner Sitzung vor der Sommerpause die 60 000 Euro aus der Liquiditätsreserve zugesagt, die sonst fehlen würden. Das war auch Bedingung für die Gewährung der anderen Fördermittel. Die Elektroanlage soll schrittweise bis ins Jahr 2019 erneuert werden.

