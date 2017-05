Elegante Einzelstücke Das Konrad-Wachsmann-Haus stellt seit dieser Woche Holzuhren eines Nieskyers aus. Die beeindrucken die Besucher.

Im Nieskyer Konrad-Wachsmann-Haus kann derzeit jeder Besucher die Arbeit von Yuriy Axenov unter die Lupe nehmen. Die Holzuhren entstehen in großen Teilen in seiner dafür speziell ausgebauten Werkstatt. © andré schulze

Minutenlang haben mehrere Zimmermänner aus Dresden in dieser Woche die Holzuhren von Yuriy Axenov im Konrad-Wachsmann-Haus bestaunt. Die Meisterschüler verstehen etwas von Holzbearbeitung. Aber die Präzision der handgemachten Uhren des Tüftlers aus Niesky hat ihnen sehr viel Respekt abgenötigt. „Sie waren wirklich begeistert“, erzählt Leiterin Claudia Wieltsch. Und nicht nur die Herzen der Fachmänner hat der Autodidakt mit seinen Konstruktionen aus einigen Hundert Einzelteilen begeistert. Die Resonanz der Besucher auf die Holzuhren sei durchweg positiv, erzählt die Leiterin.

Ehe sie die Uhren mit eigenen Augen gesehen hat, gesteht Claudia Wieltsch, sei sie unsicher gewesen, ob diese in das Konrad-Wachsmann-Haus passen. Mittlerweile aber möchte sie die Zeitmesser nicht mehr missen. „Ich finde es toll, weil sie sehr gut die Vielschichtigkeit des Baustoffes Holz zeigen“, sagt die Leiterin. Noch bis Mitte September sollen die Uhren zu sehen sein. Dann werden traditionell die beim Konrad-Wachsmann-Preis prämierten Arbeiten junger Architekten gezeigt.

Für Yuriy Axenov geht damit ein großer Wunsch in Erfüllung. Denn er möchte, dass das Wissen, das er sich in den vergangenen Jahren angeeignet hat, nicht verloren geht. Denn seit er im Mai 2012 ein Internetvideo einer solchen Holzuhr gesehen hat, lassen ihn diese nicht mehr los. Da aber nur wenig Informationen darüber bekannt sind, hat der Tüftler alles selbst konstruiert und gebaut. Allein um die zahlreichen Zahnräder zu erstellen, sind viele Skizzen auf Millimeterpapier entstanden. Die Ausstellung im Konrad-Wachsmann-Haus will den Weg vom Entwurf bis zur Uhr erlebbar machen. Neben den Zeitmessern sind auch vier Ausstellungstafeln mit zusätzlichen Detailaufnahmen zu sehen. Sogar einen anfassbaren Prototyp hat Yuriy Axenov zur Verfügung gestellt.

Claudia Wieltsch wünscht dem so talentierten wie bescheidenen Bastler, dass möglichst viele seine Uhren in Niesky sehen. Sie versucht derzeit Schulen für einen Workshop mit Yuriy Axenov im Konrad-Wachsmann-Haus zu gewinnen. Denn das Museum versteht sich als Forum für Holzhausbau und somit auch den Werkstoff Holz. Und Yuriy Axenov hat bereits Erfahrung als Pädagoge. Er stammt aus dem kasachischen Zaksy, einer Kleinstadt nahe der Landeshauptstadt Astana. In seiner alten Heimat hat er einst als Werkenlehrer gearbeitet. Im Jahr 2002 folgt der Russlanddeutsche dann seiner Verwandschaft nach Niesky in die Oberlausitz. Hier arbeitet er mal als Hausmeister, mal als Elektriker.

Dass er nicht versucht, Kapital aus den aufwenig hergestellten Einzelstücken zu schlagen, verwundert manchen. Doch zum Verkauf stehen die Raritäten nicht. Yuriy Axenov hängt an seinen Arbeiten. Mehr als ein Jahr hat der 55-Jährige daran mitunter gearbeitet. Bisher sind fünf exotische Eigenkonstruktionen fertig geworden. Weitere werden folgen. So bewegt ihn gerade, wie er eine Holzuhr konstruieren kann, die mit zehn Tönen eine Melodie spielt. Im Kopf des Tüftlers rattert es ständig. „Er denkt immer darüber nach“, sagt seine Frau mit einem Lächeln. Und falls der Platz an den Wänden der Nieskyer Plattenbauwohnung wirklich mal knapp werden sollte, werden eben Bilder abgenommen.

Die Leidenschaft, mit der Yuriy Axenov seinem Hobby nachgeht, begeistert nicht nur Claudia Wieltsch. Schon in Kasachstan hat der 55-Jährige den Spitznamen „Kulibin“ verpasst bekommen. Das ist eine Anspielung an den russischen Erfinder Iwan Petrowitsch Kulibin. Dieser Uhrmacher, Mechaniker und Brückenbauer, hat zu Zarenzeiten viele Jahre die mechanische Werkstatt der Sankt Petersburger Akademie der Wissenschaften geleitet. Viel Wissen eignete er sich dabei, genau wie Yuriy Axenov, selbst an.

Allein um seine Holzuhren bauen zu können, hat der Nieskyer zuvor speziell auf seine Bedürfnisse abgestimmte Werkzeuge entwickelt. Denn nur dank millimetergenauer Präzision schlagen die Uhren und lassen auch so manches Herz höherschlagen.

zur Startseite