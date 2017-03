Elefanten-Verbot in Dresdner Zirkussen geplant Insgesamt sechs Tierarten sollen nach dem Willen von Linken und Grünen nicht mehr auftreten.

© PR

In Manegen könnten bald deutlich weniger Tiere zu sehen sein. Linke und Grüne wollen Zirkussen nur noch dann auf städtische Flächen lassen, wenn diese weder Affen, noch Elefanten, Großbären, Giraffen, Nashörner oder Flusspferde mitbringen. „Eine artgerechte Haltung der Tiere ist in reisenden Zirkussen und Tierschauen augenscheinlich nicht möglich“, heißt es in dem Antrag der Fraktionen. Die Platzverhältnisse würden auch nicht ein annähernd natürliches Leben zulassen.

In den letzten drei Jahren haben in Dresden insgesamt 16 Zirkusse gastiert. Drei von ihnen hatten Tiere der aufgezählten Arten dabei, teilt die Stadtverwaltung auf Anfrage von SPD-Stadtrat Thomas Blümel mit. Dabei stellte die Veterinäraufsicht auch einen Verstoß gegen den Tierschutz fest. Dieser betraf die Unterbringung.

Die Stadt vermietet drei Flächen an Zirkusse, den Volksfestplatz an der Pieschener Allee, die Cockerwiese sowie ein Areal am Moränenende in Dobritz. Bis zu 200 Euro zahlen die Unternehmen dafür pro Tag.

Weihnachtscircus-Direktor Mario Müller-Milano hatte bereits angekündigt, rechtlich gegen ein solches Verbot vorgehen zu wollen. Er nutzt für seine Manege den Platz an der Pieschener Allee. In Deutschland würden bereits die strengsten Regeln für Tierhaltung in Zirkussen gelten, sagte er.

Dresden wäre nicht die einzige Stadt, in der Elefanten und Co. nicht mehr auftreten dürften. Leipzig hat Zirkussen im vergangenen Jahr verboten, ihre Zelte auf städtischen Flächen aufzuschlagen, wenn sie auch nur eine dieser Tierarten mitführen. Insgesamt sind bislang über 60 deutsche Städte diesen Weg gegangen. Eindeutig ist die Rechtslage allerdings nicht. In München wurde ein Verbot bestätigt, Chemnitzer Richter sahen es anders.

Unterdessen hat sich bereits der nächste Zirkus in Dresden angekündigt: Vom 31. März bis zum 23. April gastiert der „Circus Voyage“ auf der Cockerwiese. Mit dabei sind unter anderem Giraffen, vier afrikanische Elefanten und ein Flusspferd. (SZ/sr)

zur Startseite