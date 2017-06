Elefanten-Umzug muss warten Das neue Afrikahaus wird nicht pünktlich fertig. Auch das Pinguin-Café eröffnet später.

Das Afrikahaus wird erst im September fertig. Aufgrund des strengen Winters sind die Bauarbeiten langsamer vorangekommen. © Rene Meinig

Über zwei Jahre leben Mogli, Drumbo und Sawu in ihrer Übergangswohnung – eine Containerhalle am anderen Ende des Freigeheges. Besucher konnten die Dickhäuter nur auf ihren Spaziergängen draußen beobachten. Im Sommer sollten die drei Elefantendamen nun in ihre neue Wellness-Oase mit weiten Sandböden, verglastem Dach und Regenwalddusche ziehen. Doch der Umbau des Afrikahauses kommt langsamer voran als geplant.

„Wir haben Bauverzug“, sagt Zoodirektor Karl-Heinz Ukena. Im Winter seien die Arbeiten der Kälte wegen langsamer vorangekommen. Außerdem hätten nicht alle Baufirmen freie Termine gehabt, sodass nicht nahtlos weitergemacht werden konnte. „Wir wollen Unternehmen binden, die gut und günstig sind, damit wir qualitativ und kostenmäßig gut ins Ziel kommen“, so Ukena. Statt im August soll das Elefantenhaus nun Ende September eröffnen. Hundertprozentig festlegen will sich der Zoodirektor aber nicht. Die Tiere sollen in Ruhe umziehen und sich ein paar Tage ohne Besucher in ihr neues altes Zuhause einleben. Grund zur Eile gebe es nicht. „In ihrem Interimsquartier sind sie gut untergebracht, da brennt nichts an.“

Nicht nur das Afrikahaus selbst wird rundumerneuert. Für die 21 bis 25 Jahre alten Elefantenkühe entstehen außerdem neue Boxen am Gebäude. Auch für einen Bullen wird Platz gemacht. Zumindest zeitweise soll sich immer mal wieder Herrenbesuch blicken lassen. Der erste kommt möglicherweise schon Ende des Jahres. Dabei soll es sich um den Hallenser Dickhäuter Abu handeln, der für ein paar Monate nach Dresden kommt, um für Nachwuchs zu sorgen. Der 15 Jahre alte Elefant hat in seinem Heimatzoo bereits zwei Kühe geschwängert. Die Babys kamen letztes Jahr zur Welt. Abu stammt ursprünglich aus Wien. Er kam dort 2001 zur Welt.

Die Neugestaltung des Afrikahauses zählt zu den größten Bauvorhaben, die jemals im Dresdner Zoo durchgeführt wurden. Insgesamt werden 7,5 Millionen Euro investiert. „Wir haben ein Budget von acht Millionen Euro, werden dieses aber nicht ausschöpfen“, sagt Ukena. Gebaut wurde das Afrikahaus am Haupteingang 1999 mit viel Holz. Dieses hat den tropischen Temperaturen im Haus auf Dauer aber nicht standgehalten. Ukena sagte in der Vergangenheit, beim Bau seien damals Fehler gemacht worden, da man sich nicht für langlebigen Stahl entschieden habe. Im neuen Afrikahaus kommt nun viel Stahl, Glas und Beton zum Einsatz, damit das Gebäude nicht wieder nach nur 15 Jahren saniert werden muss.

Während das Afrikahaus fast fertig ist, ist am neuen Pinguin-Café noch einiges zu tun. „Wir sind jetzt dabei, die Wände zu schalen“, sagt der Zoodirektor. Ende August soll der Rohbau geschlossen werden. Spätestens im November könnte die Cateringfirma mit dem Innenausbau beginnen. Kaffee und Kuchen dürfen Besucher dann erstmals im kommenden Frühjahr genießen. Ursprünglich war geplant, das Café schon in diesem Jahr zu eröffnen. Doch das alte Café am Pinguingehege, ein Pavillon aus DDR-Zeiten, ist erst im Frühjahr zerlegt und im Lapidarium der Stadt eingelagert worden. Es soll später einmal an einer anderen Stelle in der Stadt wiederaufgebaut werden. Das Haus war verschlissen.

Der Neubau hat eine geschwungene Grundform. Das Dach, das an eine Felsplatte erinnern soll, wird bis zu vier Meter über das Gebäude ragen, damit die Gäste auf der Terrasse im Schatten sitzen. Vorgesehen ist ein großer Glasanteil, sodass man den Pinguinen beim Schwimmen zusehen kann. Ins Bistro, das mit 250 Quadratmetern gar nicht so viel größer wird als der alte Pavillon, sollen um die 100 Gäste hineinpassen. Die Elbezeit, die auch die Passagiere auf den Dresdner Dampfschiffen und am Flughafen bewirtet, wird das Café betreiben.

