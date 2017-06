Elche verstecken sich Im Wildgehege ist die Hoffnung groß, dass die Jungtiere diesmal überleben. Im Vorjahr hatte es viel Aufregung um die Alttiere und ihren Nachwuchs gegeben.

Gut getarnt. Nur die Ohren sind im hohen Gras zu sehen: die Elchmutter mit ihren Zwillingen.

Diese schräg vor die Mauer gebauten Abweiser aus Holz sollen verhindern, dass die Tiere ausbrechen können.

Beim Wappentier des Moritzburger Wildgeheges hat sich wieder Nachwuchs eingestellt (die SZ berichtete). Die beiden Mini-Elche sind am heutigen Sonnabend genau drei Wochen alt. Und sie sind wohlauf, wie Rüdiger Juffa, der Leiter der zum Forstbezirk Dresden gehörenden Einrichtung sagt.

„Die junge Elchkuh hat ihre Zwillinge an der Stelle zur Welt gebracht, wo das in der fünf Hektar großen Elchanlage auch schon Generationen vor ihr gemacht haben“, ergänzt der Forstmann. Immerhin hält das Wildgehege Moritzburg seit über 50 Jahren europäische Elche, und das mit großem Erfolg.

In den vergangenen Jahren stand die Haltung dieser anspruchsvollen Hirschart allerdings unter keinem guten Stern. Die letzte erfolgreiche Aufzucht eines Jungtieres gelang im Jahr 2010. Umso größer war die Freude und Hoffnung, als im Vorjahr die Elchkuh erstmals Nachwuchs zur Welt brachte. Ebenfalls Zwillinge. Doch dann folgte eine Hiobsbotschaft auf die andere. Die beiden Alttiere brachen aus der Anlage aus, warum, ist bis heute nicht klar. Ungünstige Witterung und eine Gelbsuchterkrankung führten schließlich zum Tod der beiden Jungtiere.

Als Reaktion auf den ungeplanten Freigang der ausgewachsenen Tiere kündigte der Forstbezirk seinerzeit an, Maßnahmen zu ergreifen, damit die Elche nicht wieder ausbrechen können. Schließlich ist das nicht der erste Vorfall dieser Art in Moritzburg gewesen. Zum Glück war nie ein Tierpfleger oder Besucher zu Schaden gekommen. Letztere waren im Vorjahr schon im Wildgehege unterwegs gewesen, als die Alttiere über die an dieser Stelle nur 1,80 Meter hohe historische Gehegemauer sprangen. Die Kuh hatte sich dabei verletzt. Allerdings nicht so schwer, dass sie behandelt werden musste. Der Bulle kehrte noch am gleichen Tag allein zurück, die Elchkuh hielt sich noch zwei Tage beim benachbarten Rotwild auf.

Um weitere Ausbrüche zu verhindern, war im Forstbezirk zunächst überlegt worden, im Bereich der niedrigen Mauer zusätzlich einen 2,40 Meter hohen Stabgitterzaun wie am Hauptweg aufzustellen. Alternativ wurde geprüft, an einigen Stellen vor die Mauern von außen nicht sichtbare Abweiser zu montieren. Auch diese gibt es an dem Zaun am Hauptweg. Damit kämen die Tiere nicht so nahe an die Mauer heran, wodurch auch ohne einen höheren Zaun das Überspringen verhindert werden könnte.

Alle diese Baumaßnahmen kosten allerdings nicht nur Geld, sondern müssten auch mit der Denkmalpflege abgestimmt werden. Erst recht, wenn dabei in die Substanz der historischen Tiergartenmauern eingegriffen wird.

Schließlich entschied man sich im Wildgehege für eine andere Lösung. Vor die 1,80 Meter hohen Mauern wurden von der Innenseite fast doppelt so hohe leiterähnliche Konstruktionen aus Holz in einem schrägen Winkel aufgestellt. „Auf fast 200 Metern Länge“, wie Rüdiger Juffa sagt. „Die Elche könnten mit ihrem Körpergewicht und ihrer Kraft diese Hindernisse durchbrechen. Optisch sind sie für die Tiere aber ein unüberwindbares Hindernis.“

Eigentlich sollte im vergangenen Herbst, spätestens aber in diesem Jahr noch eine der Mauern im hinteren Bereich der Elchanlage saniert werden. Die Genehmigung dafür liege von der Denkmalbehörde vor. „Diese Arbeiten wurden jetzt aber zugunsten der Planungen für eine neue Wildkatzenanlage noch einmal verschoben“, sagt der Wildgehegeleiter auf Nachfrage. „Auf die Sicherheit der Elchanlage hat das aber keinen Einfluss.“

Nachdem das Ausbruchsproblem nun hoffentlich in den Griff bekommen wurde, wünscht sich Rüdiger Juffa nun, dass die Elchkuh diesmal ihre beiden Kälbchen durchbekommt. „Sie macht mit ihnen schon größere Erkundungsgänge. Das sieht alles viel besser aus als im vergangenen Jahr“, ist er verhalten optimistisch.

