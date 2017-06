Elch-Zwillinge in Moritzburg geboren Überraschender Elch-Nachwuchs im Wildgehege: Anfang Juni kamen in Moritzburg zwei gesunde Kälber zur Welt.

Die Elch-Zwillinge und ihre Mutter sind gesund und erkunden die etwa fünf Hektar große Elchanlage im Moritzburger Wildgehege. © Wildgehege Moritzburg

Überraschender Elch-Nachwuchs in Moritzburg: Bereits Anfang Juni kamen im Moritzburger Wildgehege zwei gesunde Elchkälber zur Welt. Die Jungtiere – die am 10. Juni geboren wurden - und Mutter sind gesund. Sie erkunden gemeinsam das 5 Hektar große Elchgehege und können dabei von den Besuchern gut beobachtet werden, teilt Dr. Markus Biernath, Leiter des Forstbezirks Dresden, am Dienstag mit.

Im vergangenen Jahr gab es ebenfalls Nachwuchs bei den Elchen in Moritzburg. „Damals haben wir sehr zeitig darüber informiert. Es kamen sehr viele Besucher, um die Tiere zu sehen. Leider wurden die Jungtiere, bedingt auch durch ungünstige Witterung krank und verstarben“, so Biernath. Um die Elchkälber und die Elchkuh nicht zu sehr zu beunruhigen, habe sich die Leitung des Wildgeheges in diesem Jahr dazu entschlossen, die gute Nachricht erst dann zu veröffentlichen, wenn die Jungtiere stabil sind.

Elchkälber werden nach einer Tragzeit von rund acht Monaten geboren. Sie sind dabei etwa 80 Zentimeter groß und wiegen zwischen zehn und 15 Kilogramm. Die Mutter verteidigt ihre Jungen durch gefährliche Huftritte. Aus diesem Grund war es den Tierpflegern bisher nicht möglich, die Geschlechter der Elch-Zwillinge zu bestimmen.

