Elch-Zwillinge in Moritzburg Nachdem im Vorjahr die beiden Elchbabys nicht überlebten, hofft man im Wildgehege diesmal auf mehr Glück.

Die Elch-Zwillinge und ihre Mutter sind gesund und erkunden die etwa fünf Hektar große Elchanlage im Moritzburger Wildgehege. © Wildgehege Moritzburg

Wer die Zwillinge mit ihrer Mama sehen will, braucht Geduld und auch etwas Glück. Denn in der fünf Hektar großen Elchanlage haben die beiden Mini-Elche reichlich Gelegenheit, sich zu verstecken. Zwar unternehmen die kleinen Kälber gemeinsam mit der Elchkuh schon erste Erkundungsgänge, meist halten sie sich aber an den heißen Tagen im Schilfgebiet im hinteren Teil des Geheges.

Oder sie liegen im hohen Gras, so dass die Besucher aus der Ferne bestenfalls die Ohren der Kleinen zu sehen bekommen. Es sei denn, die trinken gerade bei ihrer Mutter. Bis zu achtmal säugt die Kuh ihre Minis am Tag. Die Jungtiere trinken anfangs 1,5 Liter Milch, später steigern sie die Menge pro Mahlzeit auf satte drei Liter. Trotzdem ist das Zeitfenster klein. Denn die Nahrungsaufnahme dauert meist nur ein paar Minuten.

Geboren wurde der Elchnachwuchs bereits am 10. Juni, informierte am Dienstag der Forstbezirk Dresden, zu dem das Wildgehege Moritzburg gehört. „Um die Elchkälber und die Elchkuh durch viele Besucher nicht zu sehr zu beunruhigen, haben wir uns entschlossen, die gute Nachricht etwas später zu veröffentlichen, damit die Jungtiere stabil sind“, sagt Markus Biernath, der Leiter des Forstbezirks.

Im vergangenen Jahr hatte es fast zur selben Zeit Zwillingsnachwuchs bei den Elchen gegeben. „Damals haben wir sehr zeitig darüber informiert. Es kamen sehr viele Besucher, um die Tiere zu sehen.“ Leider überlebte keines der beiden Jungtiere.

Dass es schwierig werden könnte, war Rüdiger Juffa, dem Leiter des Wildgeheges, damals von Anfang an klar. „Es ist die erste Geburt der jungen Elchmama, die erst seit 2015 in Moritzburg ist“, sagte er damals. Da sei die Gefahr groß, dass eines der Kälbchen auf der Strecke bleibt, weil die Elchkuh nicht genügend Milch für beide hat. Doch dies war offenbar das kleiner Problem. Dazu kamen vor Jahresfrist Dauerregen am Tag der Geburt und ein sich anschließendes Auf und Ab der Temperaturen und immer wieder Regen. Alles anderes als ideale Bedingungen. Und so fanden Tierpfleger eines der Kälbchen schon kurze Zeit später tot im hohen Gras. Da es bereits leicht verwest war, konnte die Todesursache nicht mehr ermittelt werden.

Gut vier Wochen nach der Geburt folgte dann der nächste Schock. Die beiden Elterntiere brachen aus ihrem Gehege aus. Während der Bulle schnell zurückkehrt, ließ sich die Mutter Zeit. Die Gefahr war groß, dass dadurch auch das zweite Elchbaby stirbt. Denn der Mini-Hirsch hatte sich irgendwo im hohen Gras versteckt und drohte so zu verhungern.

Schließlich gab es eine glückliche Rückkehr und die Moritzburger Elch-Welt schien wieder in Ordnung zu sein. Bis zwei Wochen später auch das zweite Elchbaby ohne Vorwarnung vor den Augen der Pfleger verendete. Untersuchungen in Dresden und Wien ergaben eine Gelbsucht als Ursache. Was diese ausgelöst hatte, fanden die Experten indes nicht heraus.

Und als wären das noch nicht genug Rückschläge, verletzte sich im Oktober schließlich der elf Jahre alte Elchbulle gefährlich am Kopf. Die Wunde eiterte und war von Maden befallen. Das Tier musste betäubt werden, damit es der Tierarzt behandeln konnte. Trotzdem nässte die Verletzung, die sich direkt unterhalb des sogenannten Rosenstocks befand, weiter vor sich hin. Rüdiger Juffa befürchtete daher, auch diesen Elch zu verlieren.

Doch glücklicherweise überlebte der Bulle nicht nur, sondern sorgte gemeinsam mit der Kuh nun auch wieder für Nachwuchs. Diesmal, so scheint es, stehen die Chancen besser als im Vorjahr. Auch wenn es eingedenk der Erfahrungen noch zu früh ist, um bereits zu jubeln. „Die Wetterbedingungen sind bisher optimal“, sagt Rüdiger Juffa. Auch der Bulle halte Abstand zum Rest der kleinen Familie.

Elchkälber werden nach einer Tragzeit von rund acht Monaten geboren. Sie sind dabei rund 80 Zentimeter groß und wiegen zehn bis 15 Kilo. Die Mutter verteidigt ihre Jungen durch gefährliche Huftritte. Aus diesem Grund war bisher auch eine Geschlechterbestimmung der Elchbabys möglich.

