„Elbviertel“ statt „Marina Garden“

zum Glück wird es am Ende des Artikels noch erwähnt: Das Grundstück gehört nach wie vor Fr. Töberich. Ich finde es merkwürdig, wenn der Ortschaftsrat "beschließt", die Pläne der Stadt auf Töberichs Grundstück umzusetzen. Läuft das nicht so, dass der Eigentümer was plant und im Bauantrag mit der Stadt abstimmt, ob es in den Bebauungsplan/Stadtbild passt? Also sowas wie Geschosshöhe, Dachform etc. pp., aber doch nicht die gezeigte Visualisierung. Dann wirds genehmigt (oder auch nicht) und gebaut (oder auch nicht). Ich stelle mir grad vor, das wär mein Grundstück...