Elbtalstraße endet im Nichts Zusätzliche Abstimmungen mit der Bahn verzögern den Weiterbau der S84 ebenso wie neue rechtliche Änderungen.

zurück Bild 1 von 2 weiter Betonsperren an der Elbtalstraße. Keine Weiterfahrt. Momentan endet die Elbtalstraße S84 an der Naundorfer Straße in Coswig-Kötitz. Von hier aus soll es mal direkt nach Meißen gehen. © Norbert Millauer Betonsperren an der Elbtalstraße. Keine Weiterfahrt. Momentan endet die Elbtalstraße S84 an der Naundorfer Straße in Coswig-Kötitz. Von hier aus soll es mal direkt nach Meißen gehen.



Radebeul. Wann geht es denn nun weiter mit dem Bau der Elbtalstraße? Auf die noch fehlenden reichlich sechs Kilometer Richtung Meißen werden Autofahrer möglicherweise länger warten müssen als bisher angenommen. Noch endet die von Niederwartha kommende Staatsstraße S 84 an der Naundorfer Straße im Niemandsland. Viele Kraftfahrer nutzen die fertigen 3,5 Kilometer schon für eine schnelle Verbindung zwischen Dresden und Meißen. Und hoffen seit der Freigabe bis Kötitz Ende 2015, bald nach Meißen durchziehen zu können.

Allerdings lässt das dafür nötige Planfeststellungsverfahren, mit dem Baurecht hergestellt werden soll, auf sich warten. Wie Deges-Projektleiter Werner Breinig auf Nachfrage der SZ erklärt, liegen zwar für die Bauabschnitte 2.2 im Stadtgebiet Coswig und BA 3 Richtung Neusörnewitz/Meißen die Vorentwürfe vor. Aber der Antrag auf Planfeststellung ist im ersten Halbjahr 2019 vorgesehen. Eine deutliche Verzögerung zu bisherigen Ankündigungen. Hieß es doch noch vor einem Jahr, das könne bis Anfang, Mitte 2018 geschehen.

Für die Verschiebung nennt der Projektleiter mehrere Ursachen. So den zusätzlichen Abstimmungsbedarf im Verfahren zum Freistellen und Entwidmen von Bahnflächen, die für den Straßenbau benötigt werden. Bevor diese Flächen nicht freigegeben sind, ist kein wirklicher Planabschluss möglich, sagt Werner Breinig.

Er führt weitere zusätzliche Gespräche mit der DB AG an zur technischen Planung beim Eingriff in Bahnanlagen im Bahnhofsbereich Coswig. Und nennt kleinteilige Absprachen mit den Gewerbetreibenden und deren neu zu organisierende Erschließungen über das Nebennetz. Nicht zuletzt seien für entwässerungs- und umwelttechnische Unterlagen aktuelle Änderungen im Wasserrahmenrecht zu berücksichtigen.

Auskunft zum Baubeginn kann der Projektleiter derzeit nicht geben, „da die Deges auf Verlauf und Dauer des Planfeststellungsverfahrens keinen Einfluss hat“.

Vorangekommen sind offensichtlich die Absprachen zum Eingriff in die Bahnanlagen in Coswig. Breinig zufolge liegt ein mit der DB abgestimmter Entwurf für den Umbau von Oberleitungsanlagen vor. In Betrieb befindliche Gleisanlagen der Bahn seien vom Straßenbau nicht betroffen.

Schwieriger sieht es wohl bei den Unternehmen aus, für die die neue Straße Veränderungen an ihren Grundstücken bedeutet. So sollte in der Lackfabrik eine Halle abgerissen und dafür Ersatz geschaffen werden. Auf die Frage, ob bereits eine konkrete Lösung gefunden wurde, spricht der Projektleiter von vielzähligen Abstimmungen mit den Gewerbetreibenden in Begleitung durch die Städte Coswig und Radebeul. „Auf die Belange der Gewerbetreibenden wurde in besonderem Maße bei der bisherigen Planung Rücksicht genommen“. Konkrete Lösungen für Ersatzflächen seien diskutiert und untersucht worden. Jedoch könnten diese nicht planrechtlich durchgesetzt werden. „Hier sind die Kommunen aufgerufen, im Vorfeld der Bauausführung rechtzeitig Ersatzflächen bereitzustellen.“

Klärungsbedarf gibt es offenbar auch noch bei Problemen mit Anwohnern der neuen Straße. So mit den Eigentümern des Coswiger Weinguts Streller, wo die Straße zwischen Gut und Bahnschienen verlaufen soll, in einem Abstand von 1,40 Meter zu den Gebäuden. Die Eigentümer wollten das gern weiter entfernt und eine niedrigere Schallschutzmauer als die vorgeschlagene mit vier Metern Höhe.

Weniger Lärmschutz?

Die SZ fragte, inwieweit das berücksichtigt werden kann. Werner Breinig erklärte, dass das Abstandsmaß der Lärmschutzwand zu den Gebäuden des Weinguts Streller bereits in langwierigen Verhandlungen mit der DB AG zugunsten der betroffenen Familie optimiert wurde. Die Lärmschutzwand führe zudem aufgrund der Ausrichtung des Gebäudekomplexes nur an einem einzigen Punkt in einem Abstand von rund 1,40 Meter an einem Gebäude vorbei. Ob eine Höhe von vier Metern ausreichenden Schallschutz bietet, steht noch nicht fest.

Eine niedrigere Schallschutzwand zu errichten, sei ungewöhnlich, jedoch nicht ausgeschlossen. „Allerdings wird dann auch weniger Schutz vor Lärm möglich sein, was auch andere Anwohner treffen könnte.“ Hier müsse zwischen den verschiedenen Interessen abgewogen werden.

Auch die Altlastenproblematik für die bahnparallele Trassenführung sowie der Verlauf auf den Industrieflächen ist offensichtlich ein schwieriges Thema. Dem Projektleiter zufolge wurde der Umfang dieser Problematik in einem ersten Schritt qualitativ und quantitativ erfasst. Gegebenenfalls könnten aber weitergehende Untersuchungen vor der Bauausschreibung erforderlich sein. Wichtig ist ihm der Dank an die Gewerbetreibenden, die die aufwendigen Untersuchungen in den Gebäuden und auf den Grundstücken der Betriebe ermöglicht und unterstützt haben.

zur Startseite