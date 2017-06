Elbschwimmer gehen in Riesa an Land Die siebenköpfige Staffel hat die Sportstadt erreicht. Und zwar schneller als erwartet.

Wieder an Land: Helmut Brück aus Meißen gehört zu den sieben Schwimmern, die am Montag zwischen Meißen und Riesa in der Elbe geschwommen sind. © Sebastian Schultz

Geschafft: Nach rund zweieinhalb Stunden auf dem Wasser hat die Elbschwimmstaffel am späten Montagnachmittag in Riesa einen Zwischenhalt eingelegt. Sieben Schwimmer waren abwechselnd auf den fast 28 Kilometern zwischen Meißen und Riesa unterwegs gewesen. In Riesa wurden sie abgelöst, am nächsten Tag ging es von dort weiter nach Torgau. Für die dritte der insgesamt 19 Etappen brauchten die Sportler dank starker Strömung weniger Zeit als geplant: Rund zweieinhalb Stunden seien sie unterwegs gewesen, sagt Nina Petersen vom Redaktionsbüro, das die Öffentlichkeitsarbeit für die Aktion übernimmt. Bewerben konnte sich übrigens jeder, der das Freischwimmer-Abzeichen hat und fit genug ist, zwei Kilometer am Stück zu schwimmen.

Die Elbschwimmstaffel soll ein Zeichen für den Schutz der Flüsse setzen. Begleitet werden die Elbschwimmer deshalb von einem Forschungsschiff, das die Elbe auf insgesamt 19 verschiedene Parameter untersucht, beispielsweise auf Bakterien, Algen und Mikroplastik, also Plastikteile, die kleiner als fünf Millimeter sind. Insbesondere Letzteres habe so noch nicht gegeben, sagt Nina Petersen. (SZ/stl)

www.elbschwimmstaffel.de

