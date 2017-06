Elbresidenz unterstützt Frauen-Radsport Fünf Mountainbikerinnen dürfen sich im Fünf-Sterne-Hotel erholen. Zuvor war 24 Stunden Kondition gefragt.

Das Team Elbresidenz Bad Schandau: Marion Lorenz, Juliane Pella, Lisa Schubert, Julia Rimpl (v.l.) siegten bei einem gut besetzten Mountainbike-Event. © PR

Es ist eines der spektakulärsten 24-Stunden-Mountainbikerennen, das kürzlich am Stausee Oberrabenstein bei Chemnitz ausgetragen wurde. Am Start der „Heavy 24“ war auch ein Vierer-Team der Elbresidenz Bad Schandau. Die vom Fünf-Sterne-Hotel gesponserte Mannschaft siegte am Ende sogar. Bei der Siegerehrung standen Juliane Pella, Marion Lorenz, Lisa Schubert und Julia Rimpl freudestrahlend auf dem obersten Podest.

Zuvor hatten die vier Sportlerinnen 58 gefahrene Teamrunden absolviert, genau eine mehr als das zweitplatzierte Team Biehler Cycling. Die schnellste Teamrundenzeit gelang dabei Julia Rimpl mit 18 Minuten und 49 Sekunden.

Das „Heavy 24“ ist eines der größten Mountainbike-Events in Deutschland. Bei dem 24-Stundenrennen gehen Männer und Frauen im Einzel sowie in Zweier-, Vierer- und Achterteams an den Start. Das Teilnehmerfeld ist auf 300 Teams begrenzt. Bereits drei Stunden nach Anmeldestart war das Limit erreicht.

So beliebt das Rennen ist, so schwer ist aber auch die Strecke zu befahren. Nur wer sowohl beste Kondition als auch fahrerisches Geschick hat, hat eine Chance auf vordere Plätze. Insbesondere in den Nachtstunden muss man im Gelände höllisch aufpassen. Dass dieses Jahr ein neuer Rundenrekord aufgestellt wurde, zeigt die Klasse des Teilnehmerfeldes.

Als besondere Überraschung hatte die Elbresidenz für das Vierer-Gewinner-Team zwei Übernachtungen in dem Hotel in Bad Schandau parat. Das werde nun als Team-Auszeit zur Entspannung und Regeneration genutzt, heißt es. Auch die Siegerin im Einzel, Susan Kunz, darf sich über eine Einladung freuen. (SZ/gk)

