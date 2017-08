Elbresidenz nimmt Patienten auf Nach einem Brand mussten 80 Personen vorsorglich aus der Falkensteinklinik ausziehen. Der Klinikbetrieb läuft normal weiter.

5-Sterne-Luxus statt Krankenbett: 80 Kurgäste verbringen die Tage aktuell in der Elbresidenz. © Marko Förster

Da hat das Hotel Elbresidenz in Bad Schandau gern geholfen. „Die Kapazitäten sind nicht immer in dieser Größenordnung vorhanden, aber wir tun, was wir können“, sagt Christian Lohmann, der Generalmanager des Hauses. Am Mittwochabend erhielt er die Anfrage von der Falkensteinklinik. In dem Gebäudekomplex im Ortsteil Ostrau kam es bei Wartungsarbeiten an der Elektroanlage zu einem Brand in einem Schaltkasten. Der war zwar schnell gelöscht, aber Rauch zog in einen Gebäudeteil, in dem Patienten untergebracht sind. Vorsorglich wurden 80 Kurgäste deshalb in das Fünf-Sterne-Hotel am Markt umquartiert. Die Zimmer in der Klinik werden nun speziell gereinigt. Am Freitag können sie wieder belegt werden.

Der Klinikbetrieb lief am Donnerstag ansonsten normal weiter. „Respekt und Dank an die Feuerwehrleute, die sehr schnell vor Ort waren“, sagt Geschäftsführer Ingo Graban. Insgesamt rückten kurz nach 17 Uhr am Mittwoch 65 Kameraden von den Feuerwehren aus Bad Schandau, Prossen, Krippen, Porschdorf, Schmilka und Königstein aus. Zudem wurde die Drehleiter aus Sebnitz angefordert. Die Patienten des betroffenen Hauses wurden vom Klinikpersonal erst in andere Gebäudeteile evakuiert und dann in die Elbresidenz gebracht. Verletzt wurde niemand. Nach der Entrauchung des Gebäudes war der Einsatz für die Feuerwehr gegen 20 Uhr beendet.

