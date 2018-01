Elbpegel deutlich gestiegen Der Wasserstand der Elbe hat sich spürbar erhöht. Die Alarmstufe 1 für Hochwasser wird aber wohl nicht erreicht.

Ein Hochwasser-Warnschild wird in Pirna nicht nötig sein, auch wenn der Pegel sichtbar angestiegen ist. © Symbolfoto/Robert Michael

Pirna/Schöna. Der Wasserstand der Elbe ist am Pegel Schöna innerhalb der vergangenen Woche um über einen Meter gestiegen. Lag der Pegel am 30. Dezember noch bei 2,39 Metern, verzeichnete das Landeshochwasserzentrum am Freitagnachmittag an der Schönaer Messstelle bereits einen Pegelstand von 3,49 Metern. In Pirna stieg der Pegel in derselben Zeit von 2,58 auf 3,59 Meter.

Trotz angekündigter weiterer Regenfälle wird der Strom am Wochenende aller Voraussicht nach nicht die Hochwasser-Alarmstufe 1 erreichen, die bei vier Metern liegt. Am Freitagnachmittag gingen die Prognosen von einem gleichbleibenden, Anfang kommender Woche wieder sinkenden Flusspagel aus, da sich der Wasserzufluss aus dem böhmischen Raum nicht verstärken soll. Der Pegel Usti nad Labem pendelte am Freitag um 3,50 Meter und befand sich damit noch im grünen Bereich.

In der Lausitz hatten einzelne Pegel der Spree am Mittwoch und Donnerstag die Alarmstufe 1 erreicht. Auch hier konnte das Hochwasserzentrum aber bereits wieder Entwarnung geben. (SZ/pa/ce)

