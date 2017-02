Elbpegel deutlich gefallen Der Radweg ist wieder frei, jedoch noch mit Überbleibseln des Hochwassers bedeckt. In Böhmen sind die Schneehöhen noch erheblich.

© Symbolfoto: J. Lösel

Die Elbe hat am Montagabend in Meißen einen Pegel von rund 3,45 Meter aufgewiesen. Sie lag damit deutlich unter dem Höchststand von Sonnabendmorgen. Zu diesem Zeitpunkt wurde ein Pegel von 4,46 Meter registriert.

Das Landeshochwasserzentrum stellte unter diesen Vorzeichen seinen Berichtsdienst ein.

Der Elberadweg durch den Landkreis war damit am Montag wieder ohne die sonst vor allem an den Anlegestellen auftretenden Überschwemmungen befahrbar. An einigen Stellen – wie etwa unterhalb von Sörnewitz – hat das Hochwasser über das Wochenende jedoch einigen Unrat wie altes Stroh und Plastikmüll angespült.

Die Sturmschwierigkeiten bei den Fähren der Verkehrsgesellschaft Meißen sind ebenfalls behoben. Die Anleger mussten teilweise von einem Kran erneut in seine richtige Position gebracht werden.

Auch auf der tschechischen Seite hat das hydrometeorologische Institut seinen Warndienst beendet. Der Pegel in Aussig (Usti) zeigte über das Wochenende einen ähnlich deutlichen Rückgang an. In den nächsten Wochen ist mit weiterem Schmelzwasser zu rechnen. Das Riesengebirge weist in den Skigebieten Schneehöhen zwischen 30 und 150 Zentimeter auf.

