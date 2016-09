Elblandkliniken gut im Geschäft Die Unternehmensgruppe bilanziert ein gutes erstes Halbjahr und will ausbauen.

© Symbolfoto

Mit rund 2,6 Millionen Euro liegt das Ergebnis der Elblandkliniken im ersten Halbjahr 2016 über den Vorgaben des Wirtschaftsplans. Das ist einer Information zu entnehmen, die den Kreisräten im Vorfeld des nächsten Kreistags am 22. September in Riesa zugegangen ist.

Hauptträger des Wachstums sind dem Dokument zufolge die Standorte Riesa und Radebeul. Sie schneiden demnach deutlich besser ab als ursprünglich prognostiziert. Damit können die leicht unter dem Plan liegenden Zahlen des Hauses in Meißen kompensiert werden. Zu dem positiven Ergebnis tragen die Zentralen Dienste sowie die Tochtergesellschaft Service- und Logistik GmbH bei. Hier konnte gespart werden. Ein Verlustbringer bleibt laut Vorlage die Reha- und Präventions GmbH in Großenhain. Sie ist bereits seit ihrer Eröffnung das Sorgenkind des Gesundheitskonzerns.

Als positiv wird bewertet, dass die dem Kreis zu 100 Prozent gehörenden Krankenhäuser einen vorteilhaften Abschluss in den jährlichen Entgeltverhandlungen mit den Krankenkassen erzielen konnten. Mithilfe der für jeden Standort individuell ausgehandelten Budgets sollen die Leistungen für die Patienten erweitert werden.

Angesichts dieser positiven Zahlen sind die zuständigen Mitarbeiter im Landratsamt optimistisch, dass auch am Jahresende ein Plus zu verbuchen sein dürfte, welches klar über dem vom Aufsichtsrat genehmigten Wirtschaftsplan liegt. Als strategische Schwerpunkte für das zweite Halbjahr werden benannt, dass aus Dresden eine verbindliche und positive Zusage für den Ausbau von Radebeul kommt und der Bau in Riesa weitergeführt werden kann.

Die Elblandkliniken sind mit mehr als 2 500 Beschäftigten der größte Arbeitgeber im Landkreis Meißen. Bedeutendstes Vorhaben des Konzerns ist derzeit der Umbau in Riesa, der mit Kosten von 55 Millionen Euro und einer Bauzeit von fünf bis sechs Jahren veranschlagt wird. Den Anfang macht ein Neubau an der Rückseite des Hochhauses, dann folge Etage für Etage des Bestandsgebäudes. (SZ/pa)

zur Startseite