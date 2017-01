Elblandklinik testet Anti-Keim-Textilien In dem Unternehmen startet eine Studie zu einem revolutionären Produkt.

In der Elblandklinik startet eine Studie zu einem revolutionären Produkt. © Archiv/Claudia Hübschmann

Die Elblandkliniken betreten Neuland. Wie der in Chemnitz erscheinenden Tageszeitung Freie Presse zu entnehmen ist, dränge die Crimmitschauer Weberei Spengler & Fürst mit einem neuen Gewebe auf den Markt, bei dem Silber-Ionen multiresistente Klinikkeime binnen einer Stunde vernichten. Die Teilchen aus metallischem Silber sind fest in den Fasern integriert.

In Dresden und Meißen starten der Freien Presse zufolge demnächst an Kliniken Langzeitstudien, die die Wirksamkeit dieses Gewebes erneut beweisen und dessen Akzeptanz erhöhen sollen. Getestet wird nicht nur Bettwäsche, sondern auch die Bekleidung des Personal, Handtücher sowie Vorhänge. „Das ist kein Billigprodukt. Das ist Hightech.“ Mit dieser Aussage wird der Geschäftsführer von Spengler & Fürste Eckhard Bräuninger in der Tageszeitung zitiert.

Die Konfektionierung und den Vertrieb dieser Textilie, die unter dem Namen „Bacteria Ex“ vermarktet wird, übernimmt das Unternehmen Brändl Textil aus dem erzgebirgischen Geyer. Das Produkt wird auch auf der internationalen Fachmesse Heimtextil in Frankfurt am Main vorgestellt. (SZ/pa)

zur Startseite