Elblandklinik hilft Kindern in Not Ein Hilfskonvoi bringt Geschenke in die Ukraine. Das Krankenhaus spendet Pflegebetten und Nachttische.

Das Meißner Elblandklinikum unterstützt den Weihnachtspäckchenkonvoi der Aktion „Round Table 204 Dresden“. Wie jedes Jahr zu Weihnachten wird eine Sendung mit Geschenken und praktischen Dingen für notleidende Kinder verschickt. Diese geht 2016 in die Ukraine. Den Konvoi bestückt die Meißner Klinik mit 15 Pflegebetten und Nachttischen. Ein besonders langer Lkw musste dazu Anfang letzter Woche aufwendig im Wirtschaftshof des Meißner Klinikums mit der wertvollen Fracht bepackt werden. Die Aktion dauerte trotz zahlreicher Helfer fast zwei Stunden. „Wir freuen uns sehr, dass wir an dieser Weihnachtsaktion mit einer Spende von Krankenhaus zu Krankenhaus beteiligt sind“, sagte Verwaltungsdirektorin Katrin Oesterreich. Angeregt wurde die Spende durch eine Klinikmitarbeiterin, die zu „Round Table“ Kontakt pflegt. Die Fahrt ging zunächst nach Hanau, anschließend nach Odessa in der Südukraine. Von dort erfolgt an diesem Montag die Verteilung der Hilfsgüter vorrangig an Kinderheime, Waisenhäuser und Krankenhäuser. Die 15 gespendeten Pflegebetten kommen in eine Klinik. In diesem Jahr gehen 1 230 Päckchen aus dem Raum Dresden neben weiteren Hilfsgütern auf die Reise nach Odessa.

