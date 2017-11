Fechten Elblandcup in Meißen Am Wochenende werden in der BSZ-Halle die Klingen gekreuzt. Der Radebeuler Nachwuchs rechnet sich gute Chancen aus.

© Symbolfoto: dpa

Am Sonnabend und Sonntag findet in der Sporthalle des Berufsschulzentrum Meißen auf der Goethestraße 21 der 2. Elblandcup im Fechten statt. Kinder und Jugendliche zwischen 7 und 14 Jahren werden mit dem Florett gegeneinander antreten.

Das Turnier ist Teil der Youngstercup- Turnierserie, und die Ausrichter vom Fechtclub Radebeul haben über 170 Meldungen aus Deutschland, Polen und der Tschechischen Republik auf dem Tisch. Organisator Robert Peche freut sich: „Wir richten das Turnier nun zum zweiten Mal aus. Die Einbindung in die Youngstercupserie bringt uns viele Fechter aus anderen Bundesländern und aus Polen. Wir selbst haben das Ziel, langfristig die tschechischen Fechter von der Serie zu überzeugen. Die ersten Anmeldungen aus dem Nachbarland sind auf jeden Fall da.“

Die Organisation des Turniers stellt den Radebeuler Verein immer wieder vor große Herausforderungen. Besonders eine passende Halle zu finden für die Fechtanlagen und Aufbauten, ist im Landkreis Meißen nicht so einfach. „Die Lößnitzsporthalle in Radebeul war in diesem Jahr leider vergeben für unseren Termin, da fiel unsere Wahl schnell wieder auf die Halle in Meißen. Viele andere Hallen in der Größe sind im Landkreis nicht vorhanden oder schlichtweg zu teuer für externe Vereine.“ so Robert Peche.

Auch sportlich haben sich Fechter aus Radebeul viel vorgenommen. Fast 30 Fechter vom Fechtclub Radebeul sind am Start. Neben dem Turniersieg und der Serienwertung, geht es auch um wichtige Ranglistenpunkte für die Qualifikation zu Deutschen Meisterschaft im nächsten Jahr. (rp)

zur Startseite