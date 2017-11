Volleyball-Sachsenklasse Elbland mit zu hoher Fehlerquote SV Coswig-Meißen verliert am fünften Spieltag der Ost-Staffel beim VfL Pirna-Copitz mit 1:3.

Am 5. Spieltag der Volleyball-Landesklasse Ost musste der SV Elbland Coswig-Meißen zum Derby beim VfL Pirna Copitz antreten und verlor mit 1:3.

Im ersten Satz standen die Gäste komplett neben sich und ließen die Copitzer nach Lust und Laune gewähren. Immerhin kamen die Coswiger in der zweiten Hälfte des ersten Satzes langsam in Schwung und konnten sich noch 13 Punkte erspielen. Im zweiten Satz sah es etwas besser aus, aber am Ende gewannen auch hier die Pirnaer recht klar. Damit standen die Jungs um Kapitän Lutz Jänicke schon mit dem Rücken zur Wand. Im dritten Satz führten die Elbländer, bevor es am Ende noch einmal knapp wurde – aber es reichte zum Satzerfolg. Leider konnten die die Blau-Weißen im vierten Satz nicht mehr an diese Leistung anknüpfen, „schenkten“ Pirna zu viele einfache Punkte. Am Ende ein verdienter 3:1-Erfolg (25:13; 25:16; 24:26; 25:18) für den VfL Pirna-Copitz. (Haudel)

zur Startseite