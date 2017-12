Elbhäuserweg wird notdürftig instand gesetzt Der Weg soll eigentlich grundhaft ausgebaut werden. Doch jetzt ist schnelles Handeln gefragt.

Der Elbhäuserweg, der links von der Bundesstraße abzweigt, ist so kaputt, dass er schnellstmöglich repariert werden muss. © Daniel Förster

Königstein. Der Königsteiner Stadtrat hat beschlossen, außerplanmäßig die Summe von etwa 7 800 Euro auszugeben, um den Elbhäuserweg instand setzen zu lassen. Eigentlich ist im Haushalt Geld für die grundhafte, also umfassende Instandsetzung der Straße eingeplant. Nächstes Jahr will man das angehen. Doch der Zustand der Straße sei nun so schlecht, sagte Bürgermeister Tobias Kummer (CDU), dass man sofort etwas tun müsse. Das Bauamt hatte daher kurzfristig ein Angebot beim Unternehmen Eurovia eingeholt. Denn man müsse nun schnell handeln, um die gefahrenfreie Zufahrt, besonders für Rettungsfahrzeuge zu gewährleisten, hieß es zur Begründung. Die Gemeinderäte Mario Bauch (Linke) und Torsten Hartig (Freie Wähler) kritisierten, dass man nicht schon eher handelte. Schließlich habe man schon oft im Technischen Ausschuss danach gefragt. Außerdem stehe der Winter vor der Tür. (SZ/kk)

