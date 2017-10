Elbgaustraße wird gebaut Die Verbindung zwischen Sörnewitz und Neusörnewitz dient künftig auch als Zubringer zur neuen Elbtalstraße S 84.

Die Elbgaustraße hat sich gemausert. Anfangs war ihr Ausbau im Bebauungsplan Schulweg Sörnewitz geregelt, um die dortige Bushaltestelle und den Parkplatz – vor Kurzem fertiggestellt – durch einen neuen, einseitigen Gehweg mit dem entstehenden Wohngebiet zu verbinden. Und um einen sicheren Fußweg für die Schüler der Sprachheilschule einzurichten.

Durch neue Fördermöglichkeiten lässt sich der Ausbau nun separat behandeln. Außerdem stellt die Elbgaustraße nicht nur die Ortsverbindungsstraße zwischen Sörnewitz und Neusörnewitz dar, sondern auch den Zubringer zur neuen Elbtalstraße, der Staatsstraße S 84. Der Linienbusverkehr soll auch nach dem S-84-Bau über die Elbgaustraße gehen.

Jetzt gibt es einen extra Baubeschluss zur Elbgaustraße, einstimmig im Stadtrat gefasst. Und zwar zum ersten Bauabschnitt. Der beginnt mit einem durchgehenden Gehweg hinter dem alten Gasthof in Sörnewitz. Dass der Baubereich nicht schon eher, an der Einmündung auf die Dresdner Straße, anfängt, liegt an der Engstelle am Gasthof, wo sich kein Platz für einen Gehweg findet, hieß es.

Der erste Bauabschnitt ist insgesamt etwa 255 Meter lang, endet nach dem Schulweg. Wegen des begrenzten Platzes wird die Fahrbahn nur etwa sechs Meter breit, der einseitige Fußweg erhält eine Breite von 1,50 Meter.

Gerechnet wird mit Gesamtkosten von 374 325 Euro, die mögliche Förderung beträgt 90 Prozent. (SZ/IL)

