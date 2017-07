Elbeschwimmer sind angekommen Parallel zur längsten Staffel im Freiwasserschwimmen wurde auch geforscht. Wissenschaftler fanden dabei eine neue Algenart.

Bad Schandau/Geesthacht. Die größte Freiwasserschwimmstaffel Deutschlands hat ihr Ziel – Geesthacht in Niedersachsen – erreicht. Insgesamt 250 Schwimmerinnen und Schwimmer waren auf 19 Etappen und 575 Flusskilometern daran beteiligt. Gestartet waren die Ersten Ende Juni in Bad Schandau. Die großangelegte Mitmachaktion war dem laufenden Wissenschaftsjahr zu Meeren und Ozeanen gewidmet. Damit sollten Bürger im Binnenland für die Situation der Meere sensibilisiert und der Zusammenhang zwischen Flüssen und Meeren verdeutlicht werden.

Parallel zu den Schwimmern waren auch Wissenschaftler – darunter die TU Dresden – auf und neben der Elbe unterwegs. An den Etappenorten gab es zudem Infostände, an denen sich Interessierte über Gewässerentwicklung und Hochwassermanagement informieren konnten. Eine Projektgruppe der Wissenschaftler erfasste Daten zu Mikroalgen und weiteren Gewässerparametern, die Aufschluss über die Belastung der Wasserqualität der Elbe geben können. „Dabei wurde auf der unteren Hälfte der Fließstrecke eine bis dahin in der Elbe unbekannte Algen-Art gefunden“, erklärt das Redaktionsbüro Wissenschaftsjahr 2016/17. Die Forscherinnen und Forscher werden die Funde und Messdaten nun im Labor genauer auswerten.

Auch wenn die Elbe sauberer geworden ist, ist die Wasserqualität zunehmenden Belastungen ausgesetzt. Das gilt in der Folge auch für Meere und Ozeane. So gelange unter anderem zunehmend Mikroplastik in den Wasserkreislauf und damit in die Elbe, die nur zum Teil aus dem Abwasser entfernt werden. „Wir wollen deshalb ein neues Forschungs- und Innovationsprogramm der Bundesregierung auflegen“, sagte Bundesforschungsministerin Johanna Wanka beim Abschluss der Elbestaffel.

