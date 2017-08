Elbeschwimmen als Volksfest Besonders viel Wasser ist gerade nicht in der Elbe. Dennoch haben sich die Macher des Spektakels etwas Neues vorgenommen.

zurück Bild 1 von 2 weiter Sogar bei Hochwasser lässt es sich in der Elbe schwimmen – das bewies Phillipp beim Elbebadetag 2013 in Riesa. Die Macher des Elbeschwimmens in Strehla dagegen müssen dieses Jahr eher auf zu wenig Wasser im Fluss achten. © Archiv/Alexander Schröter Sogar bei Hochwasser lässt es sich in der Elbe schwimmen – das bewies Phillipp beim Elbebadetag 2013 in Riesa. Die Macher des Elbeschwimmens in Strehla dagegen müssen dieses Jahr eher auf zu wenig Wasser im Fluss achten.

Mit dem Motto „Lucky Luke“ war dieses Team im vorigen Jahr beim Elbeschwimmen erfolgreich. Unter anderem dabei: Jörg Jeromin, Elger Luck, Jenny Luck und Heiko Zscheile (v.r.).

Im trüben Wasser gegen ein überflutetes Verkehrsschild schwimmen? Die Gefahr besteht dieses Jahr in Strehla eher nicht – ganz im Gegenteil: Die Veranstalter des Elbeschwimmens müssen eher Untiefen im Fluss im Auge behalten. Die Lebensrettungsgesellschaft DLRG, die Stadtverwaltung und die Feuerwehr Strehla veranstalten am 20. August ab 14 Uhr das traditionelle Spektakel. Was einst als Großveranstaltung für die gesamte Elbe begann, entwickelte sich in Strehla zu einer Tradition. Schon seit 2003 verkleiden sich die Teilnehmer in Kostümen und schwimmen die anderthalb Kilometer lange Strecke von der Fähre bis zum Nixstein.

Bevor die Aktion starten kann, wird der Pegelstand der Elbe beim sogenannten Stechen kontrolliert. „Wir müssen flexibel bei dieser Veranstaltung bleiben und den Pegelstand sowie das Wetter im Auge behalten“, teilt die Ortsvorsitzende der DLRG, Madlen Güldner, mit. „Auch wenn wir dabei sind und auf jeden Schwimmer aufpassen, sollten die Teilnehmer aufgrund der Strömung sichere Schwimmer sein. Durch ein Handzeichen können die Teilnehmer signalisieren, dass sie nicht mehr können, und werden dann von einem unserer Boote aus dem Wasser geholt.“ Ebenfalls wird die gesamte Gruppe von erfahrenen Schwimmern der DLRG zusammengehalten. Durch die angenehmen Wassertemperaturen von 21 bis 24 Grad sollte dann dem Spaß nichts mehr im Weg stehen.

Zu Beginn tragen sich alle Schwimmer ab 13.30 Uhr in eine Teilnehmerliste ein. Nach einer Begrüßung durch Bürgermeister Jörg Jeromin (FWG) und die Strehlaer Nixe ertönt der Startschuss durch den Schützenverein Strehla. Begleitet von vier Booten und Schwimmern der DLRG werden alle Teilnehmer nach ungefähr einer halben Stunde am Nixstein wieder aus der Elbe steigen. Dort werden sie von Mitarbeitern der Stadtverwaltung in Empfang genommen, die die trockene Kleidung und die Fahrräder zum Gasthaus „Am Nixstein“ mitnehmen.

Nach einer Dusche auf den Elbwiesen bekommt jeder Teilnehmer eine Urkunde und ein Geschenk. Dazu wird vom Gasthaus noch jeder mit einem Freigetränk belohnt. Der eine oder andere Schwimmer dürfte sich dann auch am Angebot des Gasthauses „Am Nixstein“ stärken.

Erstmalig seit diesem Jahr folgen dann Attraktionen für die ganze Familie. Gesponsert von Frisch-Fleisch Forberge, gibt es eine Hüpfburg, und von der Freizeitinsel wird ein Kinderschminken veranstaltet. Ebenfalls ist auch eine Fahrt auf der Elbe mit dem Hovercraft möglich. Die Riesaer Kanzlei BSKP unterstützt das Elbeschwimmen, das Mercedes-Benz-Autohaus Gruma stellt Fahrzeuge zum Besichtigen aus. „Durch die gute Unterstützung unserer Sponsoren können wir dieses Jahr der Veranstaltung einen Volksfestcharakter für die ganze Familie verleihen“, so Anja Lüdeke Leiterin Kommunikation von der DLRG.

Ein jährlicher Höhepunkt steht dann noch an: die Auszeichnung der besten Kostüme. Unterstützt durch das Musikprogramm von DJ Marco Harz, werden die besten und originellsten Kostüme ausgezeichnet. Schon beim Fasching zeigen sich die Strehlaer sehr erfinderisch, was ein gutes Kostüm angeht. So werden auch beim Elbeschwimmen wieder ausgefallene Verkleidungen erwartet.

Elbeschwimmen am 20. August ab 14 Uhr an der Fähre in Strehla, Parkplätze am Strehlaer Bad kostenlos.

zur Startseite